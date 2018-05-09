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08:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральцы жалуются на завышенные счета за отопление

На карте Челябинска появляются новые горячие точки.

Источник: РИА "Новости"

На северо-западе целый микрорайон ведет спор с управляющей компанией из-за начислений за отопление. Почти полгода жителям приходят счета по завышенным тарифам. Корреспондент ГТРК «Южный Урал» Анастасия Шкитина вместе с горожанами подсчитала убытки.

На северо-западе Челябинска в последнее время стало слишком жарко. Точкой кипения жители почти 20-ти домов называют завышенные тарифы за отопление. Ежемесячно на оплату по счетам уходит либо половина зарплаты, либо пенсии. Люди подозревают, что их просто хитро «нагревают». Квитанции за отопление жители показывают коммунальному омбудсмену.

«Выросла сумма. Откуда взялась вот эта цифра 3700 рублей?» — недоумевают жители.

Во время загрузки произошла ошибка.

Проблема с коммунальными счетами в этом микрорайоне закипает уже почти полгода. В разгар зимы, сразу после установки общедомовых счетчиков, людям стали приходить квитанции на баснословные суммы. Сначала добавили 200 рублей, потом еще 300, теперь каждая семья переплачивает больше тысячи. Местные жители такие начисления называют финансовым геноцидом.

«Пенсия у меня 15 тысяч. За коммуналку мы платим всё вместе чуть больше 50-ти процентов», — сетует Лариса Кононова, жительница дома на улице Мамина, 11 В.

Несколько месяцев жильцы почти 20-ти домов штурмуют управляющую компанию. Но до сих пор она занимала глухую оборону и присылала людям только отписки. Коммунальному омбудсмену в обслуживающей организации поясняют: знают не только проблему, но и причину. Которую устранить почему-то до сих пор не смогли.

— Неправильно установлены счетчики. Мы с вами говорили о том, что должны стоять регуляторы.

— А регулятора нет?

— Его нет.

— Без регулятора это не прибор учета, просто для красоты стоящая вещь. Потому что там нельзя ни убавить, ни добавить. Вся логика теряется.

Коммунальная ошибка или жестокий обман? Горожане подозревают, их средства испаряются и уходят в чужой карман. Математика простая: в среднем за последний месяц жители только одного дома переплатили около 200 тысяч рублей. А со всего микрорайона, вероятно, тепла ушло на 1 миллион. Такая проблема, по словам уполномоченного по правам потребителей в сфере ЖКХ, не редкость. А сама компания «Жилкомсервис» уже не раз была в лидерах коммунального антирейтинга.

«Занимала первые места, потому что очень много обращений, сталкиваемся с недовольством жителей», — отмечает Анатолий Вершинин, уполномоченный по правам потребителей в сфере ЖКХ в Челябинской области.

Чтобы избавиться от очередных недовольных комментариев, коммунальщики обещали пересчитать плату за отопление. Несмотря на это, их все равно ждет проверка. Коммунальный омбудсмен намерен написать обращение в прокуратуру.

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