Утечка на Белтаможсервис: Следственный комитет ведет расследование

В уголовном деле о незаконном доступе и копировании информации из баз данных Белтаможсервиса фигурируют должностные лица ряда организаций из группы компаний «Vim Union», в том числе действующие руководители данных предприятий, сообщили в СК Беларуси.

Известно, что в течении трех лет с декабря 2015 по январь 2018 года вышеуказанные управленцы через специальные вирусные программы проникали в базы данных конкурента в сфере таможенного представительства. Вредоносное ПО создал бывший сотрудник Белтаможсервиса, который работал специалистом по безопасности в «Vim Union».