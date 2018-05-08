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22:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Утечка на Белтаможсервис: Следственный комитет ведет расследование

Возбуждено дело о коммерческом шпионаже.

Источник: Комсомольская правда

В уголовном деле о незаконном доступе и копировании информации из баз данных Белтаможсервиса фигурируют должностные лица ряда организаций из группы компаний «Vim Union», в том числе действующие руководители данных предприятий, сообщили в СК Беларуси.

Известно, что в течении трех лет с декабря 2015 по январь 2018 года вышеуказанные управленцы через специальные вирусные программы проникали в базы данных конкурента в сфере таможенного представительства. Вредоносное ПО создал бывший сотрудник Белтаможсервиса, который работал специалистом по безопасности в «Vim Union».

Украденные данные использовались в финансово-хозяйственной деятельности субъектами хозяйствования «МонолитПромИнвест», «Внешевросервис», «Монолитлогистик». Так оценивались риски договоров, определялся объем товарооборота, переманивались крупные клиенты.

Правам и интересам «Белтаможсервиса» причинен ощутимый вред, возбуждены уголовные дела, двое обвиняемых заключены под стражу, идет следствие.

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