Омская область создаст в Китае сеть торговых домов

Источник: РИА Новости

Мэрия Омска в середине апреля по итогам участия в Тяньцзиньском инвестиционно-торговом симпозиуме и выставке-ярмарке по инвестиции и торговле ЭКСПО РЕСС, которые проходили в китайском выставочном центре Мэйцзян, сообщила, что Омск и Тяньцзинь рассматривают возможность открытия Омского торгового дома в свободной экономической зоне Тяньцзиня — подобно Маньчжурской свободной экономической зоне, где почти год успешно действует Омский торговый дом. На встрече китайской стороны с представителями мэрии Омска также обсуждался вопрос установления побратимских отношений между городами.

Отвечая на вопрос, какую нишу омские предприниматели собираются занять в свободной экономической зоне Тяньцзиня, Бурков сообщил, что переговоры по этому поводу сейчас ведутся, вопрос открытия Омского торгового дома на территории свободной торговой зоны Тяньцзиньского порта также прорабатывается.

«Со своей стороны, мы только “за” установление таких отношений между Омском и китайским городом Тяньцзинь, и я не вижу никаких препятствий для этого», — сказал Бурков.

Он напомнил, что первый Омский торговый дом действует в беспошлинной зоне Маньчжурии.

«Сейчас там представлена продукция свыше двух десятков омских товаропроизводителей. Это кондитерские изделия, мороженое, варенье, мёд, масла, мука, макаронные изделия, безалкогольные напитки, одежда, бытовая химия. Кстати, омская продукция пользуется там большим спросом. В прошлом году оборот торгового дома составил 2 миллиона долларов. В этом году мы планируем повысить его в пять раз: будем расширять номенклатуру и постепенно увеличивать объемы поставок», — сказал врио губернатора Омской области.

Он добавлю, что в планах создать в КНР сеть торговых домов Омской области.