Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Хабенский поспорил с журналисткой после показа «Собибора»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Волочкова сбросила топ от бикини – СМИ
Смелое фото: Брежнева показывает роскошную грудь
К лету готова: Наташа Королева примерила короткий комбинезон
Как Вторая мировая повлияла на моду
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
10Историческая встреча лидеров двух Корей
06:37 (мск), источник: РИА Новости

Омская область создаст в Китае сеть торговых домов

МОСКВА. 9 мая — РИА Новости. Омская область для завоевания китайского рынка и продвижения на нем товаров, произведенных в регионе, намерена создать сеть торговых домов в КНР, где уже действует Омский торговый дом и планируется открыть второй, сообщил РИА Новости врио губернатора Омской области Александр Бурков.

Источник: РИА Новости

Мэрия Омска в середине апреля по итогам участия в Тяньцзиньском инвестиционно-торговом симпозиуме и выставке-ярмарке по инвестиции и торговле ЭКСПО РЕСС, которые проходили в китайском выставочном центре Мэйцзян, сообщила, что Омск и Тяньцзинь рассматривают возможность открытия Омского торгового дома в свободной экономической зоне Тяньцзиня — подобно Маньчжурской свободной экономической зоне, где почти год успешно действует Омский торговый дом. На встрече китайской стороны с представителями мэрии Омска также обсуждался вопрос установления побратимских отношений между городами.

Отвечая на вопрос, какую нишу омские предприниматели собираются занять в свободной экономической зоне Тяньцзиня, Бурков сообщил, что переговоры по этому поводу сейчас ведутся, вопрос открытия Омского торгового дома на территории свободной торговой зоны Тяньцзиньского порта также прорабатывается.

«Со своей стороны, мы только “за” установление таких отношений между Омском и китайским городом Тяньцзинь, и я не вижу никаких препятствий для этого», — сказал Бурков.

Он напомнил, что первый Омский торговый дом действует в беспошлинной зоне Маньчжурии.

«Сейчас там представлена продукция свыше двух десятков омских товаропроизводителей. Это кондитерские изделия, мороженое, варенье, мёд, масла, мука, макаронные изделия, безалкогольные напитки, одежда, бытовая химия. Кстати, омская продукция пользуется там большим спросом. В прошлом году оборот торгового дома составил 2 миллиона долларов. В этом году мы планируем повысить его в пять раз: будем расширять номенклатуру и постепенно увеличивать объемы поставок», — сказал врио губернатора Омской области.

Он добавлю, что в планах создать в КНР сеть торговых домов Омской области.

«Этот формат мы рассматриваем как плацдарм для завоевания китайского рынка и продвижения омских товаров. В частности, на международной выставке продуктов питания и специализированного оборудования “СИАЛ ЧАЙНА”, которая на днях состоится в Шанхае и где мы представляем большой стенд, запланировано обсуждение возможности открытия наших торговых домов в четырех китайских провинциях», — пояснил Бурков.

Все новости региона
 Омская область создаст в Китае сеть торговых домов
Омская область нарастит экспорт зерна в Китай
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Илон Маск потратил 10 миллионов долларов на акции своей компании
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
10 лет Виталия Мутко во главе российского спорта. Как это было Закончилась целая эпоха — Мутко руководил спортом 10 лет
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь