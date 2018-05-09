Илон Маск потратил 10 миллионов долларов на акции своей компании

Источник: AP 2018

Как сообщает CNN, покупка совершена на фоне рекордных убытков.

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Такое решение является нестандартным, поскольку генеральные директора обычно не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Для этих целей они используют биржевые гранты или опционы. Маск был самым крупным акционером Tesla — ему принадлежали 22 процента акций. Покупка позволила ему увеличить свою долю в компании менее чем на одну десятую процента.

В случае, если компания достигнет определенных финансовых показателей, Маск получит дополнительно 20 миллионов акций в опционах.