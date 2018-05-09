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08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Проект застройки микрорайона «Университетский» в Красноярске отклонен

Похоже, власти прислушались к возмущениям горожан.

Источник: Комсомольская правда

Проект застройки микрорайона «Университетский» возле СФУ отклонен. Такая информация появилась на официальном сайте администрации Красноярска. В документе говорится, что на решение главы города повлияли «поступившие предложения». Судя по всему, имеются в виду многочисленные возмущения красноярцев.

Горожане, которые поначалу заинтересовались проектом, при подробном изучении нашли один существенный недостаток: застройщик собирается возвести здесь 7 жилых домов на 4,2 тысячи квартир и на 8 тысяч жильцов и при этом не берет в расчет важные социальные объекты — школа здесь не предусмотрена, поликлиники не будет. И единственный детский сад на 300 мест — это тоже ничтожно мало. А ведь по статистике новостройки покупают в большинстве своем молодые семьи с детьми.

Таким образом, застройщику, а это компания «Сибиряк», придется либо отказаться от проекта, либо доработать его.

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