Проект застройки микрорайона «Университетский» в Красноярске отклонен

Проект застройки микрорайона «Университетский» возле СФУ отклонен. Такая информация появилась на официальном сайте администрации Красноярска. В документе говорится, что на решение главы города повлияли «поступившие предложения». Судя по всему, имеются в виду многочисленные возмущения красноярцев.

Горожане, которые поначалу заинтересовались проектом, при подробном изучении нашли один существенный недостаток: застройщик собирается возвести здесь 7 жилых домов на 4,2 тысячи квартир и на 8 тысяч жильцов и при этом не берет в расчет важные социальные объекты — школа здесь не предусмотрена, поликлиники не будет. И единственный детский сад на 300 мест — это тоже ничтожно мало. А ведь по статистике новостройки покупают в большинстве своем молодые семьи с детьми.