Три комитета Смольного отчитались о доходах за 2017 год

Источник: Комсомольская правда

8 мая на сайте правительства Санкт-Петербурга появились декларации о доходах трех комитетов Смольного: комитета государственного финансового контроля, по информатизации и связи и по межнациональным отношениям. Самым богатым среди председателей оказался Олег Махно, который ответственен за миграционную политику в Петербурге. В его декларации: дом, участок, квартира и 4,6 миллионов рублей.

Глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков заработал за 2017 год два участка, жилой дом и 4 миллиона рублей. По сравнению со своими коллегами доходы председателя Комитета по информации и связи достаточно «скромны»: 2 миллиона и доля квартиры в собственности.