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11:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Три комитета Смольного отчитались о доходах за 2017 год

Оказалось, что некоторые подчиненные богаче своих руководителей.

Источник: Комсомольская правда

8 мая на сайте правительства Санкт-Петербурга появились декларации о доходах трех комитетов Смольного: комитета государственного финансового контроля, по информатизации и связи и по межнациональным отношениям. Самым богатым среди председателей оказался Олег Махно, который ответственен за миграционную политику в Петербурге. В его декларации: дом, участок, квартира и 4,6 миллионов рублей.

Глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков заработал за 2017 год два участка, жилой дом и 4 миллиона рублей. По сравнению со своими коллегами доходы председателя Комитета по информации и связи достаточно «скромны»: 2 миллиона и доля квартиры в собственности.

Как оказалось, некоторые подчиненные богаче своих руководителей. Так, 6,6 миллионов рублей за 2017 заработал начальник отдела рассмотрения жалоб и внеплановых проверок в сфере закупок комитета финансового контроля Александр Гомонов. Ведущий̆ специалист отдела реализации миграционной̆ политики и межведомственного взаимодействия в комитете по межнациональным отношениям заработал чуть больше 6 миллионов рублей. Замыкает список лидеров первый заместитель этого комитета Вадим Оврушко: его доход за 2017 год составил 5,5 миллионов рублей.

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