Три комитета Смольного отчитались о доходах за 2017 год
Оказалось, что некоторые подчиненные богаче своих руководителей.
Оказалось, что некоторые подчиненные богаче своих руководителей.
8 мая на сайте правительства
Глава комитета государственного финансового контроля Александр Жуков заработал за 2017 год два участка, жилой дом и 4 миллиона рублей. По сравнению со своими коллегами доходы председателя Комитета по информации и связи достаточно «скромны»: 2 миллиона и доля квартиры в собственности.
Как оказалось, некоторые подчиненные богаче своих руководителей. Так, 6,6 миллионов рублей за 2017 заработал начальник отдела рассмотрения жалоб и внеплановых проверок в сфере закупок комитета финансового контроля Александр Гомонов. Ведущий̆ специалист отдела реализации миграционной̆ политики и межведомственного взаимодействия в комитете по межнациональным отношениям заработал чуть больше 6 миллионов рублей. Замыкает список лидеров первый заместитель этого комитета Вадим Оврушко: его доход за 2017 год составил 5,5 миллионов рублей.