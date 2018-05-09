Эксперт прогнозирует рост цен на нефть после выхода США из сделки по Ирану

Источник: РИА Новости

«Решение выйти из соглашения может повысить нефть на 1% и ухудшить валютные курсы рубля на 3−5%, и есть тревожные признаки того, что, может быть, и больше. Доллар может вырасти на фоне повышения напряжённости, хотя не стоит недооценивать будущие данные по ИПЦ США, которые также могут повлиять на его курс на мировом рынке», — сказал РИА Новости аналитик.

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К 09.40 мск среды июльский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 2,16% — до 76,47 доллара за баррель и уже повышался до 76,74 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана «на наивысшем уровне».

Кто выиграет?

При всей возможной волатильности на валютном рынке, американские и российские фондовые индексы воспримут новость очень спокойно, так как она частью учтена в котировках, и даже возможно, немного повысятся, считает Михаил Крылов из «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

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Один из вариантов оптимизма американских площадок состоит в консервативных представителях бизнеса, ориентированных на локальную господдержку властей крупнейшей экономики мира, прочащей Ирану самый жёсткий сценарий санкций.