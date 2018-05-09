Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пентагон в ярости: Москва «сеет хаос» в Черном море - NI
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Сын Владимира Преснякова растет копией папы
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби?
Сборная Финляндии забросила семь шайб Норвегии на ЧМХ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8Военные показали обломки выпущенных по Сирии крылатых ракет
10Историческая встреча лидеров двух Корей
10:17 (мск), источник: РИА Новости

Эксперт прогнозирует рост цен на нефть после выхода США из сделки по Ирану

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Выход США из соглашения с Ираном по ядерной программе может подтолкнуть нефть марки Brent еще на 1% к текущему уровню и при этом уронить рубль на 3−5% к закрытию вторника, полагает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

ЦБ: $ 63.0066   +0.29 € 75.0409   +0.23 ММВБ: $ 63.2250   +0.29 € 75.0075   -0.01
Источник: РИА Новости

«Решение выйти из соглашения может повысить нефть на 1% и ухудшить валютные курсы рубля на 3−5%, и есть тревожные признаки того, что, может быть, и больше. Доллар может вырасти на фоне повышения напряжённости, хотя не стоит недооценивать будущие данные по ИПЦ США, которые также могут повлиять на его курс на мировом рынке», — сказал РИА Новости аналитик.

Читайте также
Динамика цен на нефть с 2014 года. Досье

К 09.40 мск среды июльский фьючерс на нефть марки Brent подскочил на 2,16% — до 76,47 доллара за баррель и уже повышался до 76,74 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Вашингтон выходит из заключенного в 2015 году соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп заявил, что даже полностью соблюдая условия ядерной сделки, Иран находится на пороге создания ядерного оружия. По его словам, Соединенные Штаты вернут санкции против Ирана «на наивысшем уровне».

Кто выиграет?

При всей возможной волатильности на валютном рынке, американские и российские фондовые индексы воспримут новость очень спокойно, так как она частью учтена в котировках, и даже возможно, немного повысятся, считает Михаил Крылов из «Golden Hills — КапиталЪ АМ».

Читайте также
Слабый или сильный: что будет с рублем после майских праздников

Один из вариантов оптимизма американских площадок состоит в консервативных представителях бизнеса, ориентированных на локальную господдержку властей крупнейшей экономики мира, прочащей Ирану самый жёсткий сценарий санкций.

«Наибольшую отдачу это решение сулит инвесторам в ценные бумаги американских производителей дорогих оборонительных самолётов, а также сенсоров для сложных интеллектуальных систем распознавания ракет, не говоря уже о подрядчиках Пентагона в процессе создания других элементов противоракетной обороны, сбыт которых с весны тормозился, частью от опасений за нарушенный лимит госдолга США, теперь решивших ненадолго ужать новые заимствования, и частью — от ожиданий урегулирования споров между новой администрацией Белого дома и поставщиками по поводу качества продукции», — говорит он.

Следите за развитием темы «Ядерная сделка с Ираном»
 В Германии оценили вероятность военного столкновения Европы и России
Киевские плакальщики у крымского моста: смотреть больно, а приходится
На Красной площади проходит Парад Победы (видеотрансляция)
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку
Лагерь в монастыре: как в СССР содержали военнопленных
СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь