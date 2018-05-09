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13:31 (мск), источник: АиФ Челябинск

На Южном Урале ветераны ВОВ получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

Для получения выплаты подавать какие-либо документы не нужно.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Челябинской области получат по 10 тыс. рублей в честь Дня Победы, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.

Единовременная выплата ветеранам в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Челябинской области её получателями станут 962 участника и 298 инвалидов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

«Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке в течение мая — июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в территориальный орган ПФР не надо», — уточнили в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда.

Напомним, до 10 мая челябинские ветераны могут бесплатно пообщаться по телефону и отправить телеграммы однополчанам и близким в других городах России и ближнего зарубежья.

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