На Южном Урале ветераны ВОВ получат по 10 тысяч рублей в честь Дня Победы

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны в Челябинской области получат по 10 тыс. рублей в честь Дня Победы, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе регионального правительства.

Единовременная выплата ветеранам в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина приурочена к празднованию 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В Челябинской области её получателями станут 962 участника и 298 инвалидов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.

«Выплата будет предоставляться в беззаявительном порядке в течение мая — июня вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. Специально обращаться в территориальный орган ПФР не надо», — уточнили в пресс-службе регионального отделения пенсионного фонда.