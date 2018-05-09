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15:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Белавиа» организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов для болельщиков «Ливерпуля»

«Белавиа» выполнит 25 мая дополнительный рейс в Лондон для перевозки болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» через Минск в Киев (на обоих рейсах В2−852 и В2−832 из Лондона свободных мест не осталось)", — сообщил заместитель гендиректора авиакомпании.

Источник: БЕЛТА

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. «Белавиа» 25 мая организует дополнительный рейс на финал Лиги чемпионов для перевозки болельщиков «Ливерпуля».

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Эту информацию разместил в своем аккаунте в «Фейсбуке» заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности авиакомпании Игорь Чергинец, сообщает БЕЛТА.

«Белавиа» выполнит 25 мая дополнительный рейс в Лондон для перевозки болельщиков футбольного клуба «Ливерпуль» через Минск в Киев (на обоих рейсах В2−852 и В2−832 из Лондона свободных мест не осталось), — сообщил заместитель гендиректора авиакомпании.

Игорь Чергинец отметил, что из Минска в Киев уже почти нет мест на все рейсы, прибывающие в Киев 25 и 26 мая до начала финального матча Лиги чемпионов УЕФА между «Ливерпулем» и мадридским «Реалом».

«Белавиа» выполняет пять ежедневных рейсов из Минска в киевские аэропорты Жуляны и Борисполь.

Решающий поединок нынешнего сезона Лиги чемпионов состоится 26 мая в Киеве на стадионе «Олимпийский».

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