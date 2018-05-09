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20:08 (мск), источник: РИА Новости

Завершено строительство автодорожной части Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мая — РИА Новости. Компания «Стройгазмонтаж» завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — строительство автодорожной части, сообщил заказчик строительства ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора.

Источник: РИА Новости

Заказчик отметил, что принял у строителей автодорожную часть моста через Керченский пролив для завершения подготовки к открытию движения, пуск которого запланирован на вторую половину мая.

«Компания “Стройгазмонтаж” завершила выполнение первого этапа государственного контракта по строительству Крымского моста — в части автодорожной составляющей. Объект капитального строительства предъявлен приемочной комиссии из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора», — говорится в сообщении.

Согласно итоговому акту, предъявленная к приемке автодорожная часть моста выполнена в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов, подготовлена подрядчиком к вводу эксплуатации и принята заказчиком.

«Компания “Стройгазмонтаж” выполнила свои обязательства по первому этапу госконтракта на высоком профессиональном уровне — с требуемым качеством, в установленную смету и со значительным опережением контрактного срока — вместо декабря 2018 года строительно-монтажные работы по автодорожному мосту завершены к началу мая»
Роман Новиков
начальник ФКУ Упрдор «Тамань»

По его словам, сейчас дорожники завершают подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту, чтобы пустить движение во второй половине мая.

За оставшееся время дорожникам предстоит завершить обустройство готовой дороги дорожными знаками, а службам эксплуатации — обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автодороге.

Одновременно «Стройгазмонтаж» продолжает строительно-монтажные работы по второму этапу госконтракта — железнодорожной части Крымского моста. Срок выполнения — декабрь 2019 года.

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