В Африке заинтересовались VIP-версией комсомольского Sukhoi Superjet-100
Россия обсуждает поставки самолётов Sukhoi Superjet-100,которые производят в
Россия обсуждает поставки самолётов Sukhoi Superjet-100,которые производят в
«Мы сейчас достаточно крепко продвинулись по африканским странам. У нас проходили специальные презентации последние полгода, и это в первую очередь касается больше машин не в традиционном пассажирском исполнении, а в модификации VIP. Очень большой спрос на эту модификацию», — рассказал корреспонденту ТАСС и. о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров.
По его словам, о поставках самолётов также ведутся переговоры с авиакомпаниями из Европы,
Самолёты из