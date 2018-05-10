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03:36 (мск), источник: Восток Медиа

В Африке заинтересовались VIP-версией комсомольского Sukhoi Superjet-100

Россия обсуждает поставки самолётов Sukhoi Superjet-100,которые производят в Комсомольске-на-Амуре, странам Африки. Государства заинтересованы в приобретении лайнеров VIP-версии.

«Мы сейчас достаточно крепко продвинулись по африканским странам. У нас проходили специальные презентации последние полгода, и это в первую очередь касается больше машин не в традиционном пассажирском исполнении, а в модификации VIP. Очень большой спрос на эту модификацию», — рассказал корреспонденту ТАСС и. о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, о поставках самолётов также ведутся переговоры с авиакомпаниями из Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в приобретении Sukhoi Superjet-100 заинтересовалось правительство Анголы. Это не первая африканская страна, с которой налаживаются поставки Sukhoi Superjet-100. Объединённая авиастроительная корпорация уже заключила контракт на поставку пяти лайнеров в Замбию.

Самолёты из Комсомольска-на-Амуре летают в Мексике. Первые договоры на поставку бортов из Хабаровского края компания Interjet подписала ещё в 2011 году. На местные авиалинии этой страны машины из Комсомольска-на-Амуре вышли только два года спустя. В конце прошлого года авиаперевозчик получил дополнительные восемь лайнеров к уже имеющимся 22.

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