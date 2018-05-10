В Африке заинтересовались VIP-версией комсомольского Sukhoi Superjet-100

«Мы сейчас достаточно крепко продвинулись по африканским странам. У нас проходили специальные презентации последние полгода, и это в первую очередь касается больше машин не в традиционном пассажирском исполнении, а в модификации VIP. Очень большой спрос на эту модификацию», — рассказал корреспонденту ТАСС и. о. министра промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, о поставках самолётов также ведутся переговоры с авиакомпаниями из Европы, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

РИА «Восток-Медиа» писало, что в приобретении Sukhoi Superjet-100 заинтересовалось правительство Анголы. Это не первая африканская страна, с которой налаживаются поставки Sukhoi Superjet-100. Объединённая авиастроительная корпорация уже заключила контракт на поставку пяти лайнеров в Замбию.