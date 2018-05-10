В Хабаровске строителей трассы «Уссури» наказали за экологические нарушения

В ходе строительства рабочие сжигали автомобильные покрышки и отработанные масляные фильтры, захламляли территорию отходами и металлическими бочками. Мусор с территории вахтового посёлка выбрасывали на землю. Также сотрудники компании использовали дробильный комплекс без разрешительных документов.
Как сообщает пресс-служба Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратуры, вопреки требованиям федерального законодательства рабочие выполняли ремонт дороги без положительного заключения экологической экспертизы.
Строительную организацию и её руководителя привлекли к административной ответственности за нарушения природоохранного законодательства. Центральный районный суд Хабаровска обязал компанию «Содействие развитию предпринимательства» в течение шести месяцев устранить нарушения природоохранного законодательства.
РИА «Восток-Медиа» писало, что Хабаровском крае продолжается реконструкция федеральной дороги А-370 «Уссури», которая связывает региональную столицу и Владивосток. В марте специалисты начали строить арочный технологический путепровод на 29-м километре участка, пролегающего в обход дач и поселений. Эти работы выполняют сотрудники межрегиональной дирекции по дорожному строительству в ДФО Федерального дорожного агентства.