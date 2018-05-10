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07:13 (мск), источник: АиФ Омск

Из Омска можно будет вновь улететь в Киргизию

«ИрАэро» планирует возобновить рейс «Омск — Бишкек».

Как сообщает «Новый Омск», федеральное агентство воздушного транспорта удовлетворило заявку авиакомпании «ИрАэро» на запуск регулярного рейса Омск — Бишкек (Киргизия).

Как следует из приказа Росавиации, полёты разрешены три раза в неделю.

Напомним, что в летом прошлого года из Омска в Бишкек раз в неделю летала киргизская авиакомпания TEZ JET. Также в столицу Киргизии омичи могли без пересадок летать и в 2014 году.

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