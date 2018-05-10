Картошки в Приморье хватит на всех
Приморские сельхозпроизводители выполнили план по картофелю и овощам более чем на 30%, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Приморские сельхозпроизводители выполнили план по картофелю и овощам более чем на 30%, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, несмотря на сложные погодные условия, крестьяне посадили более тысячи гектаров картофеля.
«План по картофелю уже выполнен на 35%. В лидерах — Октябрьский район — 412 гектаров, Уссурийск — 231 гектар и Лесозаводск — 100 гектаров», — добавили в ведомстве.
Также на сегодняшний день посажено более тысячи гектаров овощей — 33% от плана.
Отметим, ранее
«Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства,
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.
Михаил Грач.