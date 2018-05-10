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06:25 (мск), источник: ДЕЙТА

Картошки в Приморье хватит на всех

Приморские сельхозпроизводители выполнили план по картофелю и овощам более чем на 30%, сообщили DEITA. RU в краевой администрации.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, несмотря на сложные погодные условия, крестьяне посадили более тысячи гектаров картофеля.

«План по картофелю уже выполнен на 35%. В лидерах — Октябрьский район — 412 гектаров, Уссурийск — 231 гектар и Лесозаводск — 100 гектаров», — добавили в ведомстве.

Также на сегодняшний день посажено более тысячи гектаров овощей — 33% от плана.

Отметим, ранее вице-губернатор Валентин Дубинин заявил, что в 2018 году планируется засеять до 475 тысяч гектаров пашни.

«Всего из федерального и краевого бюджетов приморским аграриям в 2018 году будет направлено более 2,8 миллиардов рублей. Увеличены субсидии на техническую модернизацию, развитие молочного животноводства, крестьянско-фермерских хозяйств, производство тепличных овощей», — подчеркнул заместитель главы региона.

Напомним, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.

Михаил Грач.

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