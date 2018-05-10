«Сибмост» снизил размер неустойки с 1,2 млрд рублей до нуля

В конце 2017 года ФУАД «Сибирь» потребовало в суде расторжения гсоконтракта с «Сибмостом», который является генподрядчиком строительства Восточного обхода Новосибирска, в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения отдельных видов работ, нарушением конечного срока выполнения работ и нарушением качества работ. Решение по этому делу пока не принято. Между тем, в марте этого года «Сибмост» добился в суде изменения сроков строительства Восточного обхода Новосибирска. Окончание работ первого этапа перенесено на октябрь 2021 года.