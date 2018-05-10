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07:11 (мск), источник: Коммерсантъ

«Сибмост» снизил размер неустойки с 1,2 млрд рублей до нуля

Новосибирская мостостроительная компания «Сибмост» добилась в суде снижения неустойки, которую требовало с компании Федеральное управление автодорог «Сибирь» за невыполненные работы на Восточном обходе, с 1,2 млрд руб. до нуля.

Источник: Коммерсантъ

Решение опубликовано на сайте новосибирского арбитражного суда.

В конце 2017 года ФУАД «Сибирь» потребовало в суде расторжения гсоконтракта с «Сибмостом», который является генподрядчиком строительства Восточного обхода Новосибирска, в связи с нарушением ответчиком сроков выполнения отдельных видов работ, нарушением конечного срока выполнения работ и нарушением качества работ. Решение по этому делу пока не принято. Между тем, в марте этого года «Сибмост» добился в суде изменения сроков строительства Восточного обхода Новосибирска. Окончание работ первого этапа перенесено на октябрь 2021 года.

Как следует из решения суда, ранее госконтракт, заключенный в 2013 году между мостостроительной компанией и федеральным управлением автодорог «Сибирь» (ФКУ «Сибуправтодор»), предусматривал завершение работ по первому этапу в октябре 2017 года.

Оксана Павлова

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