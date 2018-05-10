Названы регионы с самой высокой средней зарплатой в Казахстане

Источник: Tengrinews

С учетом инфляции покупательская способность заработных плат увеличилась год-к-году на 2 процента. Рост покупательской способности отмечается впервые с первого квартала 2015 года.

Наибольший рост в деньгах отмечен в Мангистауской области — сразу +14 процентов за год, до 282 тысяч тенге — это самая высокая среднемесячная заработная плата по стране.

Также среди лидеров по зарплате: Атырауская область (279,9 тысячи тенге, +9,2 процента за год), Астана (223,5 тысячи тенге, +9,9 процента за год) и Алматы (187,8 тысячи тенге, +4,4 процента за год).

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Самые высокие зарплаты получают работники финансовой и страховой сфер (299 тысяч тенге по итогам первого квартала, на 2,8 процента больше, чем годом ранее), а также сотрудники, занятые научной и технической деятельностью (255,1 тысячи тенге, +7,2 процента за год).

В промышленности в среднем зарплаты сотрудников достигли уровня 223,3 тысячи (+11 процентов за год), однако в горнодобывающей сфере работники получают сразу 366,2 тысячи тенге в месяц — на 13 процентов больше, чем год назад.

Наибольший рост заработных плат зафиксирован в сегменте административного и вспомогательного обслуживания (сразу на 29,9 процента за год, до 178,7 тысячи тенге), и строительства (на 17,7 процента, до 201,4 тысячи тенге).