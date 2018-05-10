В Омской области откроют производство сборного жилья

Немцы же решили повременить, опасаясь, что разразившийся экономический кризис не даст развернуть производство. Теперь же, когда экономика стабилизируется, идея создания комбината быстровозводимого жилья в Омской области вновь стала актуальной.

Реализация совместного с немецкой компанией Wolf System GmbH инвестиционного проекта омичам выгодна. В основе оригинальной идеи лежит принцип лего. Дом собирают буквально за считанные дни из полностью готовых панелей.

— Ценность проекта в том, что он позволяет в нашем суровом и холодном краю возводить дома круглый год, невзирая на погоду, — пояснил корреспонденту «РГ» глава Азовского района Павел Багинский. — Стены-панели, изготовленные в фабричных условиях, отвечают самым высоким стандартам качества. Имеют готовые окна, двери, оснащены проводкой и санузлами. Просто собирай и живи.

Проект привлекателен еще и потому, что позволит возводить жилье по сравнительно низким ценам, ведь производство строительных блоков будет поставлено на поток. Это поможет сибирякам развернуться в выполнении государственных и региональных жилищных программ.

Еще до кризиса в селе Азово успели возвести первый экспериментальный двухквартирный дом, строительство которого заняло три недели. Испытание временем он выдержал.

— Дом в полном порядке. Тепло даже в трескучие морозы, — делится впечатлениями жительница Татьяна Колесникова. — Ни перекосов, ни других дефектов мы пока не обнаружили. Жилье к тому же оказалось экономичным. За «коммуналку» платим на треть меньше, чем соседи.

Европейцам совместный проект интересен еще и потому, что в Омской области проживает почти пятьдесят тысяч российских немцев, и половина — в национальном Азовском районе. Как не помочь «землякам»? В ближайших совместных планах — построить для азовцев еще шесть современных квартир по немецкой технологии.

Работать на предприятии будут 25 местных жителей. Выход поточной линии на полную мощность даст возможность выпускать до 200 комплектов быстровозводимых домов в год. Дома-конструкторы могут быть востребованы и в других регионах Сибири, а также в Казахстане.

Тем временем.