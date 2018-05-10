В Омской области откроют производство сборного жилья
Первую сваю будущего объекта строители забили четыре года назад. Сибиряки полностью выполнили свою часть обязательств, подготовив площадку со всей инфраструктурой.
Первую сваю будущего объекта строители забили четыре года назад. Сибиряки полностью выполнили свою часть обязательств, подготовив площадку со всей инфраструктурой.
Немцы же решили повременить, опасаясь, что разразившийся экономический кризис не даст развернуть производство. Теперь же, когда экономика стабилизируется, идея создания комбината быстровозводимого жилья в Омской области вновь стала актуальной.
Реализация совместного с немецкой компанией Wolf System GmbH инвестиционного проекта омичам выгодна. В основе оригинальной идеи лежит принцип лего. Дом собирают буквально за считанные дни из полностью готовых панелей.
— Ценность проекта в том, что он позволяет в нашем суровом и холодном краю возводить дома круглый год, невзирая на погоду, — пояснил корреспонденту «РГ» глава Азовского района Павел Багинский. —
Еще до кризиса в селе Азово успели возвести первый экспериментальный двухквартирный дом, строительство которого заняло три недели. Испытание временем он выдержал.
— Дом в полном порядке. Тепло даже в трескучие морозы, — делится впечатлениями жительница Татьяна Колесникова. — Ни перекосов, ни других дефектов мы пока не обнаружили. Жилье к тому же оказалось экономичным. За «коммуналку» платим на треть меньше, чем соседи.
Европейцам совместный проект интересен еще и потому, что в Омской области проживает почти пятьдесят тысяч российских немцев, и половина — в национальном Азовском районе. Как не помочь «землякам»? В ближайших совместных планах — построить для азовцев еще шесть современных квартир по немецкой технологии.
Работать на предприятии будут 25 местных жителей. Выход поточной линии на полную мощность даст возможность выпускать до 200 комплектов быстровозводимых домов в год.
Тем временем.
Год назад регион посетили представители компании Wolf System GmbH. Благодаря этому визиту на построенном предприятии быстро установили оборудование, привели в порядок территорию. Подведены все коммуникации. Осталось смонтировать вентиляцию и противопожарные системы. Летом азовцы снова ждут немецких гостей — теперь уже на сдачу объекта. В рамках визита стороны планируют обсудить еще один совместный проект — строительство мебельного комбината.