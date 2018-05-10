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08:40 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярску снова нужны деньги

Администрация города хочет занять 2 млрд рублей.

Источник: Reuters

Объявлены торги на право предоставления Красноярску кредитов на общую сумму в 2 млрд руб. под 9% годовых.

Отметим, что ставка рефинансирования на сегодня — 7,25%. Документы опубликованы на сайте госзакупок. В администрации подчеркивают, что долг муниципалитета от этого не вырастет, а вот расходы на его обслуживание снизятся, поскольку новый кредит имеет меньшую процентную ставку. Размер платы за пользование займом составит 540 млн рублей. Это уже не первая кредитная операция администрации в этом году.

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