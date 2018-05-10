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08:37 (мск), источник: Интерфакс

Нефть Brent выросла в цене до $77,7 за баррель

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU — Стоимость нефти эталонных марок продолжает повышаться в ходе торгов в четверг после резкого роста в среду, когда Brent и WTI обновили максимумы с ноября 2014 года.

Источник: AP 2018

Цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 по московскому времени увеличилась на $0,56 (0,73%) — до $77,77 за баррель. В среду контракты выросли в цене на $2,36 (3,15%) — до $77,21 за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,57 (0,8%) — до $71,71 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты подорожали на $2,08 (3,01%) — до $71,14 за баррель.

Цены на нефть растут после того, как президент США Дональд Трамп принял решение выйти из соглашения по ядерной программе Ирана и ввести санкции против страны, являющейся третьим по величине производителем нефти в ОПЕК.

Между тем власти Израиля обвинили Иран в запуске ракет по позициям израильских военных на Голанских высотах со стороны Сирии.

«Нефть обычно дорожает, когда растет геополитическое напряжение, а конфликт между Израилем и Ираном едва ли разрешится в ближайшее время», — заявил аналитик Hyundai Futures Corp. Уилл Юнь.

Cейчас котировки также растут на решении Трампа вновь ввести санкции против Ирана, однако ралли может сойти на нет, поскольку другие страны могут компенсировать сокращение поставок иранской нефти.
Уилл Юнь
аналитик Hyundai Futures Corp

Также в среду министерство энергетики США сообщило, что запасы нефти в стране по итогам прошлой недели неожиданно сократились на 2,2 млн баррелей, тогда как эксперты в среднем ожидали их увеличения на 1 млн баррелей. Кроме того, импорт нефти в США упал рекордными темпами с ноября 2016 года.

Запасы бензина на минувшей неделе упали на 2,2 млн баррелей, дистиллятов — на 3,8 млн баррелей.

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