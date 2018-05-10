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19:31 (мск), источник: Интерфакс

Санкции США против Ирана ударят по рынку нефти, поставщикам самолетов и машин

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU. Решение США ввести санкции против Ирана, как ожидается, приведет к падению поставок иранской нефти на мировой рынок, резко снизит желание крупных мировых корпораций вести бизнес с этой страной и оставит Тегеран без заказанных им европейских и американских самолетов.

Источник: AP 2018

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в связи с введением санкций против Ирана покупателям дается время до ноября (то есть 180 дней) для полного прекращения закупок нефти у Тегерана.

США, сказал он, могут в дальнейшем дать послабления отдельным странам, которые резко сократят импорт нефти из Ирана, однако как конкретно могут выглядеть эти послабления, пока не ясно.

США ввели запрет на покупку иранской нефти для американских физических и юридических лиц. Фактически же ограничения будут действовать для всех иностранных компаний, которые осуществляют сделки в американских долларах, используют американские банки или имеют бизнес в США. Напоминанием о связанных с этим рисках является штраф в $9 млрд, наложенный США несколько лет назад на французский банк BNP Paribas за нарушения режима санкций в отношении ряда стран, в том числе Ирана.

«Целью является введение и поддержание максимально возможных санкций против Ирана», — заявил Мнучин.

«Первым результатом станет фактическое замораживание торговли с Ираном, — сказал Financial Times высокопоставленный представитель одной из нефтяных компаний. — Мы все работаем через европейские банки, которые не захотят теперь, даже если бы мы и захотели это сделать, предоставлять какое-либо финансирование для торговых операций с Ираном».

В то же время, в отличие от ситуации до 2015 года, когда было подписано соглашение с Ираном, сейчас санкции США являются односторонними, ЕС, Китай и Россия их не поддержали, поэтому в точности их последствия для Тегерана предсказать сложно.

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На выход

Франция, в частности, будет пытаться вступить в диалог с США для получения изъятий для своих компаний, ведущих бизнес в Иране, пишет The New York Times.

По данным The Wall Street Journal, крупнейшим покупателем иранской нефти является Китай, который приобретает примерно четверть ее поставок, и он вряд ли снизит ее закупки.

В Европе большие партии иранской нефти покупали Total, Royal Dutch Shell и другие крупные компании, и им, учитывая высокую зависимость их бизнеса от США, придется переключиться на других поставщиков.

Саудовская Аравия заявила, что готова сама увеличить поставки нефти, а также проведет переговоры с другими странами-экспортерами сырья, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. На Иран приходится около 3% предложения на мировом нефтяном рынке.

В среду цены на нефть в США выросли на 3% и превысили $77 за баррель, достигнув рекордных с 2014 года отметок.

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Не только нефть

Действия США создают высокие риски и для компаний других отраслей. Что касается крупных банков, то крупные кредитные организации и до решения Вашингтона о выходе из соглашения с Ираном не пытались вернуться в Иран, пишет Financial Times. В то же время ряд европейских финансовых организаций искали возможности для расширения бизнеса на иранском рынке.

Сильно будут затронуты интересы Boeing Co. и Airbus SE, которые заключили с 2015 года контракты на $40 млрд на поставку самолетов. Airbus успел к настоящему моменту поставить три из заказанных Ираном 100 лайнеров, Boeing — ни одного, пишет The Wall Street Journal. Мнучин заявил, что разрешения на поставку Ирану самолетов будут отозваны.

Соглашения с иранскими партнерами заключили также европейские автопроизводители Daimler и PSA Peugeot Citroen. Немецкая компания Siemens подписала контракт о поставке локомотивов. Французская Total начала разведку газа на иранском шельфе.

В целом экспорт стран Евросоюза в Иран вырос в прошлом году на треть до 10,8 млрд евро, пишет The New York Times.

Во вторник Трамп объявил о том, что США выходят из сделки с Ираном и намерены восстановить санкции в отношении Тегерана.

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