Несколько торговых центров Хабаровска возобновили работу
Открыты ЭВР, «Смайл Март», «Пушкинский» и частично «Южный парк».
Открыты ЭВР, «Смайл Март», «Пушкинский» и частично «Южный парк».
После устранения нарушений пожарной безопасности и контрольных проверок со стороны прокуратуры и МЧС несколько
— В
Проверки моллов, кинотеатров и торговых центров продолжаются.
— Пусть готовятся все, есть задача проверить все 100 процентов таких объектов, — заявил первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков. Ранее в ходе совещания в правительстве Хабаровского края представители прокуратуры и МЧС заявили, что готовы работать в круглосуточном режиме, чтобы люди снова вышли на работу, а граждане получили доступ к бутикам, банкоматам и кафе — но только когда нарушения будут устранены. Главам районных судов направлена официальная просьба: не откладывать рассмотрение дел о восстановлении работы торговых центров в долгий ящик.