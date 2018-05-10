Несколько торговых центров Хабаровска возобновили работу

— В торгово-развлекательном комплексе «Южный парк» возобновлена работа кинотеатра, боулинга, заведений общепита, но по-прежнему закрыт детский игровой центр на 3-ем этаже, — говорит Александра Дмитриева. — Возможно, что до конца дня 10 мая снова откроется фитнесс «Наутилус» в Южном округе. Решений судов о прекращении работы других объектов с массовым посещением людей в Хабаровске на данный момент нет. Напомним, ранее по предписаниям МЧС и прокуратуры из-за обнаруженных нарушений требований пожарной безопасности суды закрыли в Хабаровске комплексы «Большая медведица», «ЭВР», «Смайл Март», «Макси Молл», «Пушкинский», 3-й этаж «Южного парка», фитнес-центр «Наутилус» и ночной клуб «Доберман».



Проверки моллов, кинотеатров и торговых центров продолжаются.

— Пусть готовятся все, есть задача проверить все 100 процентов таких объектов, — заявил первый заместитель прокурора Хабаровского края Валентин Волков. Ранее в ходе совещания в правительстве Хабаровского края представители прокуратуры и МЧС заявили, что готовы работать в круглосуточном режиме, чтобы люди снова вышли на работу, а граждане получили доступ к бутикам, банкоматам и кафе — но только когда нарушения будут устранены. Главам районных судов направлена официальная просьба: не откладывать рассмотрение дел о восстановлении работы торговых центров в долгий ящик.

