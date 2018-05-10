В Узбекистане дадут больше свободы малому бизнесу
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Узбекистане граждане и представители организаций впервые обсуждают прогноз
ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Узбекистане граждане и представители организаций впервые обсуждают прогноз
Прогноз разработан Министерством экономики республики с целью своевременного и качественного развития страны в разных сферах. Для этого специалисты ведомства предложили создать Межведомственную и региональные рабочие группы.
Прогнозная концепция предусматривает работу в ряде направлений, среди которых укрепление макроэкономики, реформы в
Также Минэкономики предполагает до 2021 года оптимизировать государственные расходы, предоставить больше самостоятельности местным бюджетам, дать больше свободы малому бизнесу и сократить присутствие государства в предпринимательстве.
Другие цели направлены на социальную сферу — это защита уязвимых слоев населения, расширение жилищного строительства, повышение занятости и сокращение уровня безработицы.