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10:34 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане дадут больше свободы малому бизнесу

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. В Узбекистане граждане и представители организаций впервые обсуждают прогноз социально-экономического развития с 2019 по 2021 год, сообщает портал «Новости Узбекистана».

Источник: Sputnik

Прогноз разработан Министерством экономики республики с целью своевременного и качественного развития страны в разных сферах. Для этого специалисты ведомства предложили создать Межведомственную и региональные рабочие группы.

Прогнозная концепция предусматривает работу в ряде направлений, среди которых укрепление макроэкономики, реформы в денежно-кредитной политике страны, повышение устойчивости банковской системы, налоговые реформы.

Также Минэкономики предполагает до 2021 года оптимизировать государственные расходы, предоставить больше самостоятельности местным бюджетам, дать больше свободы малому бизнесу и сократить присутствие государства в предпринимательстве.

Другие цели направлены на социальную сферу — это защита уязвимых слоев населения, расширение жилищного строительства, повышение занятости и сокращение уровня безработицы.

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