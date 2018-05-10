«Краснодар Водоканал» рассказал о правилах установки и поверки приборов учета

В соответствии с п. 81 (12) Правил № 354 прибор учета считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. Срок поверки (срок действия прибора учета) приборов учета для абонентов указывается на квитанции. Ответственность за своевременную поверку приборов учета и информирование о ее проведении по действующему законодательству возлагается на абонента как владельца прибора учета.

Потребитель обязан обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных, индивидуальных, общих приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки, а также направлять исполнителю копию свидетельства о поверке.

Установку прибора учета в водомерном колодце или в доме (согласно проектно-технической документации) можно произвести собственными силами или силами подрядной организации ООО «Краснодар Водоканал». Для этого нужно обратиться в кол-центр водоканала по телефону 217−03−33.

После установки нового прибора учета необходимо обратиться с заявлением на опломбировку и приемку счетчика в службу Единого окна ООО «Краснодар Водоканал», имея при себе паспорт на прибор учета и заявление о регистрации.

Также при себе необходимо иметь:

— паспорт владельца домовладения.

— свидетельство на право собственности.

— домовую книгу или выписку из лицевого счета.

— технический паспорт на домовладение.

На основании заявления представитель ООО «Краснодар Водоканал» производит опломбировку прибора учета и принятие его к коммерческому учету.

Поверка прибора учета производится специализированной водомерной мастерской или подрядной организацией ООО «Краснодар Водоканал». Для того чтобы воспользоваться этими услугами, следует обратиться в кол-центр водоканала по телефону 217−03−33.

После поверки прибора учета необходимо обратиться в единое окно с формуляром поверки прибора учета и заявлением о регистрации. При себе нужно иметь:

— паспорт владельца домовладения.

— свидетельство на право собственности.

— домовую книгу или выписку из лицевого счета.

— технический паспорт на домовладение.

На основании заявления представителем ООО «Краснодар Водоканал» производиться осмотр водомерного узла и контрольной пломбы. При наличии контрольной пломбы водомер принимается к коммерческому учету.