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12:09 (мск), источник: Кубань 24

«Краснодар Водоканал» рассказал о правилах установки и поверки приборов учета

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») напоминает абонентам компании правила поверки и установки индивидуальных приборов учета.

В соответствии с п. 81 (12) Правил № 354 прибор учета считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета. Срок поверки (срок действия прибора учета) приборов учета для абонентов указывается на квитанции. Ответственность за своевременную поверку приборов учета и информирование о ее проведении по действующему законодательству возлагается на абонента как владельца прибора учета.

Потребитель обязан обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных, индивидуальных, общих приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки, а также направлять исполнителю копию свидетельства о поверке.

Установку прибора учета в водомерном колодце или в доме (согласно проектно-технической документации) можно произвести собственными силами или силами подрядной организации ООО «Краснодар Водоканал». Для этого нужно обратиться в кол-центр водоканала по телефону 217−03−33.

После установки нового прибора учета необходимо обратиться с заявлением на опломбировку и приемку счетчика в службу Единого окна ООО «Краснодар Водоканал», имея при себе паспорт на прибор учета и заявление о регистрации.

Также при себе необходимо иметь:

— паспорт владельца домовладения.

— свидетельство на право собственности.

— домовую книгу или выписку из лицевого счета.

— технический паспорт на домовладение.

На основании заявления представитель ООО «Краснодар Водоканал» производит опломбировку прибора учета и принятие его к коммерческому учету.

Поверка прибора учета производится специализированной водомерной мастерской или подрядной организацией ООО «Краснодар Водоканал». Для того чтобы воспользоваться этими услугами, следует обратиться в кол-центр водоканала по телефону 217−03−33.

После поверки прибора учета необходимо обратиться в единое окно с формуляром поверки прибора учета и заявлением о регистрации. При себе нужно иметь:

— паспорт владельца домовладения.

— свидетельство на право собственности.

— домовую книгу или выписку из лицевого счета.

— технический паспорт на домовладение.

На основании заявления представителем ООО «Краснодар Водоканал» производиться осмотр водомерного узла и контрольной пломбы. При наличии контрольной пломбы водомер принимается к коммерческому учету.

В случае наличия у абонента просроченной поверки прибора учета, расчет производится в течение трех месяцев по среднему потреблению, а с четвертого месяца, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг. Во избежание применения расчетных способов за ресурс, как правило превышающих фактическое потребление, водоканал рекомендует своим абонентам своевременно проводить замену приборов учета на новый либо его поверку при истечении срока поверки и обеспечивать наличие и сохранность пломбы на приборе учета.

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