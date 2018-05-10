Прокуратура вновь раскритиковала свердловскую программу капремонтов
Прокуратура Свердловской области вновь выявила массу нарушений при реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов, сообщили в
Прокуратура Свердловской области вновь выявила массу нарушений при реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов, сообщили в
«Надзорные мероприятия, проведенные в 1 квартале 2018 года, показали, что Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015−2044 годы
Прокуратура указывает на нарушения сроков. На момент проверки работы были завершены в 86,3% домов, которые должны были отремонтировать в 2015—2017 годах.
В частности, в Екатеринбурге план выполнен на 92%, в Ивдельском и Краснотурьинском городских округах на 87% и 94% соответственно.
Чтобы «подбодрить» подрядчиков в ряде случаев требовалось вмешательство прокуратуры.
Так, в Екатеринбурге после представления ускорилось ООО «РегионСпецСтрой», затянувшее ремонт дома № 3 на переулке Лобачевского.
«Неединичные случаи несоблюдения сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов также выявлены прокурорами Чкаловского и Октябрьского районов города Екатеринбурга», — добавляют в надзорном ведомстве.
Подрядчики грешат не только затягиванием сроков. Прокуратура выявила, что подрядчик уклонялся от замены систем центрального отопления в доме № 3 на Мельковской и № 62 на Минометчиков в Екатеринбурге.
Прокуратура указывает на недостаточный контроль со стороны регионального оператора.
Такие нарушения зафиксированы, например, в Кировском, Октябрьском,
Сотрудники прокуратуры выезжали в Ивдель и Краснотурьинск, где затягиваются сроки работ. Выяснилось, что ремонты там ведутся еще и с нарушением технологии.
Надзорное ведомство внесло представление в адрес министра энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову. По результатам его рассмотрения главе регионального фонда капремонтов Станиславу Суханову объявлен выговор.