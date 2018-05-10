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11:52 (мск), источник: ЕАН

Прокуратура вновь раскритиковала свердловскую программу капремонтов

Прокуратура Свердловской области вновь выявила массу нарушений при реализации региональной программы капремонта многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Надзорные мероприятия, проведенные в 1 квартале 2018 года, показали, что Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015−2044 годы по-прежнему реализуется ненадлежащим образом», — отмечается в релизе.

Прокуратура указывает на нарушения сроков. На момент проверки работы были завершены в 86,3% домов, которые должны были отремонтировать в 2015—2017 годах.

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В частности, в Екатеринбурге план выполнен на 92%, в Ивдельском и Краснотурьинском городских округах на 87% и 94% соответственно.

Чтобы «подбодрить» подрядчиков в ряде случаев требовалось вмешательство прокуратуры.

Так, в Екатеринбурге после представления ускорилось ООО «РегионСпецСтрой», затянувшее ремонт дома № 3 на переулке Лобачевского.

«Неединичные случаи несоблюдения сроков выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов также выявлены прокурорами Чкаловского и Октябрьского районов города Екатеринбурга», — добавляют в надзорном ведомстве.

Подрядчики грешат не только затягиванием сроков. Прокуратура выявила, что подрядчик уклонялся от замены систем центрального отопления в доме № 3 на Мельковской и № 62 на Минометчиков в Екатеринбурге.

Прокуратура указывает на недостаточный контроль со стороны регионального оператора.

Такие нарушения зафиксированы, например, в Кировском, Октябрьском, Верх-Исетском районах Екатеринбурга, а также в Кушве и Кировграде.

Сотрудники прокуратуры выезжали в Ивдель и Краснотурьинск, где затягиваются сроки работ. Выяснилось, что ремонты там ведутся еще и с нарушением технологии.

Надзорное ведомство внесло представление в адрес министра энергетики и ЖКХ региона Николаю Смирнову. По результатам его рассмотрения главе регионального фонда капремонтов Станиславу Суханову объявлен выговор.

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