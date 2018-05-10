Электронный атлас земель сельхозназначения составят на Южном Урале

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Земли сельскохозяйственного назначения в Челябинской области включат в Единую федеральную информационную систему, сообщают в пресс-центре регионального минсельхоза.

В единой информационной системе земель сельскохозяйственного назначения будут отражены фактические границы полей, уникальный номер каждого участка, сведения о собственнике земли, сведения о плодородии почв, данные о выращиваемых сельскохозяйственных культурах в предыдущем и текущем году и другие сведения. Создание системы инициировано минсельхозом России, электронный атлас позволит обеспечить государственный мониторинг состояния и использования сельхозземель, принимать верные управленческие решения, снабдит сельхозтоваропроизводителей и потенциальных инвесторов актуальной информацией.

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Порядок взаимодействия различных ведомств при формировании региональной информационной системы обсуждался в минсельхозе Челябинской области на первом заседании межведомственной рабочей группы по земельным вопросам.

«Земельные ресурсы как основное средство производства важно эффективно использовать. Но для оценки эффективности использования земельных участков полномочий и компетенций регионального министерства недостаточно. Наша задача определить возможности и установить необходимое взаимодействие между ведомствами в целях формирования информационной системы земель сельхозназначения на территории Челябинской области», — отметил заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Завалищин.

В межведомственную рабочую группу вошли представители территориальных управлений Росреестра, Россельхознадзора, Челябинскстата и других государственных органов, органов местного самоуправления, отраслевых научных учреждений (Южно-Уральский НИИ садоводства и картофелеводства, Челябинский НИИ сельского хозяйства).

В ходе совещания представители ведомств высказали свои предложения по наполнению регионального сегмента информационной системы. В своем докладе директор ФГБУ «Центр химизации и сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» Юрий Денисов отметил, что учреждение, основной задачей которого является мониторинг почвенного плодородия, норм применения средств химизации, может наполнять систему сведениями о показателях почв, фитосанитарном состоянии посевов, выработать предложения по применению агротехнологий для лучшего управления землями.

Руководитель научно-образовательного Центра «Геоинформационные системы» Южно-Уральского государственного университета Валентина Максимова представила созданные Центром интерактивные ГИС-карты по шести районам Челябинской области.

Эта модель может стать вариантом интеграции регионального ресурса в единую федеральную систему. На карту исследуемых районов накладывались изображения с космических снимков, беспилотных летательных аппаратов, позволяющие увидеть актуальное состояние земель сельскохозяйственного назначения. Карты отражают тип почвы, выращиваемые на том или ином поле сельскохозяйственные культуры, даты посевов, особенности вегетации по месяцам. Совмещение кадастровой основы (сведений, взятых из государственного кадастра недвижимости) и существующих контуров полей позволяют выявить учтенные, имеющие кадастровый номер участки, его границы, а также собственника земли и бесхозяйные поля. С помощью системы можно увидеть, какое поле обрабатывается, какое не обрабатывается, степень зарастания полей. Полученную информацию научно-образовательный центр передает в районы, которые используют ее для последующей инвентаризации земель, для организации производства, внедрения систем точного земледелия.