Министр Чекусов назвал омских аграриев ежиками

По словам замминистра сельского хозяйства Александра Курзанова, кооперативы — это больной вопрос министерства. Только одна треть кооперативов эффективны и деятельны.

Грантовые деньги постоянно возвращаются обратно, как это вышло с «Продмассивом».

Напомним, что в прошлом году также вернули грант Тюкалинский маслосыркомбинат. Курзанов заявил депутатам, что министерству нужна помощь.

Председатель комитета Анатолий Беззубцев ответил ему так:

— Вам что, патологоанатом нужен? Если у вас есть претензии к законодательству в этой сфере, тогда это наша компетенция, а, в противном случае, зачем мы вообще обсуждаем это в Законодательном собрании?!

Курзанов пояснил, что в этом году четыре кооператива подали заявку на грант. Исходя из негативного опыта, им пообещали устроить более жесткую процедуру подачи документов и активно курировать тех, кто выиграет гранты.