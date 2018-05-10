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13:28 (мск), источник: Om1.ru

Министр Чекусов назвал омских аграриев ежиками

Как ранее сообщал портал Om1.ru, у Минсельхоза большие проблемы с сельскохозяйственными кооперативами.

По словам замминистра сельского хозяйства Александра Курзанова, кооперативы — это больной вопрос министерства. Только одна треть кооперативов эффективны и деятельны.

Грантовые деньги постоянно возвращаются обратно, как это вышло с «Продмассивом».

Напомним, что в прошлом году также вернули грант Тюкалинский маслосыркомбинат. Курзанов заявил депутатам, что министерству нужна помощь.

Председатель комитета Анатолий Беззубцев ответил ему так:
— Вам что, патологоанатом нужен? Если у вас есть претензии к законодательству в этой сфере, тогда это наша компетенция, а, в противном случае, зачем мы вообще обсуждаем это в Законодательном собрании?!

Курзанов пояснил, что в этом году четыре кооператива подали заявку на грант. Исходя из негативного опыта, им пообещали устроить более жесткую процедуру подачи документов и активно курировать тех, кто выиграет гранты.

Министр сельского хозяйства Максим Чекусов тоже обескуражен ситуацией с кооперативами.
— Никто не мешает жителям создавать кооперативы и максимальную добавочную стоимость получать с товаров, но, к сожалению, жители у нас как ежики — они не доверяют друг другу, не могут с лидером определиться. Есть у нас конечно и проблемы с софинансированием по гранту, чтобы подать заявку на 10 миллионов, у кооператива должно быть 5 миллионов собственных средств, ну где они столько возьмут?

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