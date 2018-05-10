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13:33 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан стал лидером по покупке украинского сахара

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За прошлый месяц Украиной было экспортировано 41,8 тыс. тонн сахара, большая часть которого поставлялась в Узбекистан (55%).

Источник: Podrobno.uz

За апрель месяц текущего маркетингового года было экспортировано 41,8 тыс. тонн сахара, что на 12% меньше чем в предыдущем месяце. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укрцукор». .

Кроме прочего, 12% поставок в апреле было осуществлено в Великобританию, еще 6% в Азербайджан и около 15% — в Молдову, Ливию и Турцию. .

Лидером по производству сахара в 2017/2018 годах стал ООО «Радеховский сахар» (Радеховский с/з), который изготовил 149,5 тыс. тонн сахара, переработав 1,04 млн тонн сахарной свеклы. .

Напомним, за январь 2018 производители сахара поставили на внешние рынки 76,4 тыс. тонн продукции, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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