Узбекистан стал лидером по покупке украинского сахара

Источник: Podrobno.uz

За апрель месяц текущего маркетингового года было экспортировано 41,8 тыс. тонн сахара, что на 12% меньше чем в предыдущем месяце. Об этом сообщила пресс-служба ассоциации «Укрцукор». .

Кроме прочего, 12% поставок в апреле было осуществлено в Великобританию, еще 6% в Азербайджан и около 15% — в Молдову, Ливию и Турцию. .

Лидером по производству сахара в 2017/2018 годах стал ООО «Радеховский сахар» (Радеховский с/з), который изготовил 149,5 тыс. тонн сахара, переработав 1,04 млн тонн сахарной свеклы. .