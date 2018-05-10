Узбекистан стал лидером по покупке украинского сахара
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За прошлый месяц Украиной было экспортировано 41,8 тыс. тонн сахара, большая часть которого поставлялась в Узбекистан (55%).
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. За прошлый месяц Украиной было экспортировано 41,8 тыс. тонн сахара, большая часть которого поставлялась в Узбекистан (55%).
За апрель месяц текущего маркетингового года было экспортировано 41,8 тыс. тонн сахара, что на 12% меньше чем в предыдущем месяце. Об этом сообщила
Кроме прочего, 12% поставок в апреле было осуществлено в Великобританию, еще 6% в Азербайджан и около 15% — в Молдову, Ливию и Турцию. .
Лидером по производству сахара в 2017/2018 годах стал ООО «Радеховский сахар» (Радеховский с/з), который изготовил 149,5 тыс. тонн сахара, переработав 1,04 млн тонн сахарной свеклы. .
Напомним, за январь 2018 производители сахара поставили на внешние рынки 76,4 тыс. тонн продукции, что на 64% больше, чем за аналогичный период прошлого года.