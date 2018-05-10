Директор Воронежского мехзавода подал в отставку
Директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин решил уйти в отставку. Сегодня, 10 мая, у главы предприятия последний рабочий день.
Директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин решил уйти в отставку. Сегодня, 10 мая, у главы предприятия последний рабочий день.
Как рассказали «Вести-Воронеж» в
Напомним, что на посту главы завода он проработал с весны прошлого года. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора ПАО «Пролетарский завод» в