Директор Воронежского мехзавода подал в отставку

Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе компании, Игорь Мочалин написал заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, что на посту главы завода он проработал с весны прошлого года. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора ПАО «Пролетарский завод» в Санкт-Петербурге.