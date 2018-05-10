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15:11 (мск), источник: Вести - Воронеж

Директор Воронежского мехзавода подал в отставку

Директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин решил уйти в отставку. Сегодня, 10 мая, у главы предприятия последний рабочий день.

Источник: Вести - Воронеж

Как рассказали «Вести-Воронеж» в пресс-службе компании, Игорь Мочалин написал заявление об уходе по собственному желанию.

Напомним, что на посту главы завода он проработал с весны прошлого года. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора ПАО «Пролетарский завод» в Санкт-Петербурге.

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