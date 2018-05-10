Рост ВВП — 3%. Международные эксперты улучшили прогноз для Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Рост в 3% ВВП для Беларуси озвучили в докладе об экономических перспективах региона, который дважды в год публикует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

По сравнению с предыдущим докладом специалисты увеличили прогноз на один процентный пункт.

В этом году, по мнению экспертов, наша экономика прибавит 3%, в следующем — столько же. Эта цифра не сильно расходится с прогнозами правительства, правда, чиновники заложили на этот год прибавку в 3,5%.

Авторы отмечают, что экономический рост в Беларуси продолжается. За прошлый год ВВП вырос на 2,4%, а в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого — на 5,1%.

— Этому способствовали в первую очередь растущий внешний спрос и восстановление потребления домохозяйств. Разрешение энергетического спора с Россией, перечисление траншей от Евразийского фонда стабилизации и развития, а также рост внешнего финансирования благодаря международным фондовым рынкам (речь идет об очередном размещении еврооблигаций в феврале этого года — Ред.) уменьшили риски финансирования на ближнюю перспективу и привели к улучшению суверенных рейтингов Беларуси, — отмечают специалисты ЕБРР.

Другие показатели тоже радуют. Например, инфляция снизилась до рекордно низких 4,9% в годовом выражении (то есть в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом предыдущего), а золотовалютные резервы снова перевалили за 7 млрд. долларов. Но этого, добавляют специалисты, недостаточно, чтобы покрыть внешнюю задолженность. В этом году Беларуси предстоят выплаты в размере 3,8 млрд. долларов, а общая сумма внешнего долга составляет 16,4 млрд. долларов.

Что будет с нашей экономикой страны дальше? Эксперты считают, все зависит от того, будет ли Беларусь проводить структурные реформы и в каком объеме.