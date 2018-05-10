Рост ВВП — 3%. Международные эксперты улучшили прогноз для Беларуси
Дальнейший рост будет зависеть от того, насколько мы готовы проводить структурные реформы.
Дальнейший рост будет зависеть от того, насколько мы готовы проводить структурные реформы.
Рост в 3% ВВП для Беларуси озвучили в докладе об экономических перспективах региона, который дважды в год публикует Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
По сравнению с предыдущим докладом специалисты увеличили прогноз на один процентный пункт.
Авторы отмечают, что экономический рост в Беларуси продолжается. За прошлый год ВВП вырос на 2,4%, а в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого — на 5,1%.
— Этому способствовали в первую очередь растущий внешний спрос и восстановление потребления домохозяйств. Разрешение энергетического спора с Россией, перечисление траншей от Евразийского фонда стабилизации и развития, а также рост внешнего финансирования благодаря международным фондовым рынкам (речь идет об очередном размещении еврооблигаций в феврале этого года — Ред.) уменьшили риски финансирования на ближнюю перспективу и привели к улучшению суверенных рейтингов Беларуси, — отмечают специалисты ЕБРР.
Другие показатели тоже радуют. Например, инфляция снизилась до рекордно низких 4,9% в годовом выражении (то есть в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом предыдущего), а золотовалютные резервы снова перевалили за 7 млрд. долларов. Но этого, добавляют специалисты, недостаточно, чтобы покрыть внешнюю задолженность. В этом году Беларуси предстоят выплаты в размере 3,8 млрд. долларов, а общая сумма внешнего долга составляет 16,4 млрд. долларов.
К слову, для России, нашего главного торгового партнера, ЕБРР прогнозирует в этом году в два раза меньший рост, чем для Беларуси — только на 1,5%. При этом по сравнению с прошлым докладом этот прогноз, наоборот, снизился на 0,2 процентных пункта. Основная причина — негативное влияние американских санкций на российскую экономику.