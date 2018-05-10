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16:35 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградцам разъясняют, как перейти на прямые договоры с поставщиками услуг

Компания «Концессии водоснабжения» рассказывает своим потребителям, как заключить договор с поставщиками услуг.

Источник: РИАЦ

Напомним, что 3 апреля 2018 года вступил в силу закон о прямых договорах на предоставление коммунальных услуг — теперь собственники квартир имеют право оформить отношения с поставщиками коммунальных услуг без посредничества управляющей организации. До этого жители многоквартирных домов могли оплачивать коммунальные услуги: холодную и горячую воду, электричество — через свою УК, которая собирала платежи и направляла их в ресурсоснабжающую организацию. С введением закона жители получили возможность оплачивать услуги непосредственно поставщикам ресурсов. Как считают последние, переход на прямые договоры даст потребителям уверенность в том, что средства дойдут до конечного получателя вовремя и в полном объеме.

Как поясняют в ООО «Концессии водоснабжения», порядок начисления платы и расчета потребляемых ресурсов не изменится: вне зависимости от типа договора абоненты, установившие приборы учета, будут продолжать платить по показаниям счетчика, остальные — по нормативу. Также специалисты компании поясняют, что переход на прямые договоры — право, а не обязанность абонентов. И сделать это можно в любое время без ограничений.

Для этого, правда, следует выполнить ряд мероприятий.

1. Инициировать общее собрание собственников помещений дома, которое должно быть оформлено датой не ранее 03.04.2018, то есть момента вступления в силу соответствующего закона.

2. На общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме проголосовать за заключение договора о предоставлении коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению с ресурсоснабжающей организацией (РСО).

3. Зафиксировать решение и число голосов, которых должно быть большинство, в протоколе, указав дату, с которой собственники переходят на прямые договорные отношения с РСО.

4. Инициатор общего собрания не позднее чем через 10 дней после его проведения направляет копии решений и протоколов в РСО и управляющую компанию. УК после получения обязана в течение пяти дней направить документы в Госжилнадзор.

При переходе на прямые договоры собственники квартир не подписывают никаких документов: после получения протокола общего собрания ресурсоснабжающей организацией договоры с собственниками считаются автоматически заключенными. Но за коммунальной организацией остается право перенесения срока утверждения договора, но не более чем на три месяца. О своем решении она должна уведомить инициатора общего собрания в срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения копий решения и протокола. После перехода на прямые договоры с вновь накопленными задолженностями жителей будут работать уже ресурсоснабжающие организации. Управляющие компании по-прежнему станут нести ответственность за общее имущество жилого дома, включая взимание платы на его содержание, а также за консультирование граждан по всем вопросам предоставления коммунальных услуг.

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