«Долби-ломай»: на улице Ялтинской в Калининграде демонтируют здания ЦБК

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На месте трудятся около десяти рабочих и несколько единиц техники. «Долби здесь, а потом оттуда разломаем», — слышатся крики строителей. Специалисты пообещали завершить демонтаж в ближайшее время.

Снос зданий финансируется из областного бюджета. Средства поручил выделить глава региона Антон Алиханов, чтобы ускорить процесс и успеть к ЧМ-2018.

В феврале депутаты Горсовета проголосовали за демонтаж трёх зданий на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината на улице Ялтинской. Объекты построили в 1926 году.

В пояснительной записке к документам указано, что здания необходимо снести, так как утрачено более 50% несущих конструкций и отсутствуют коммунальные сети. «Таким образом, восстановление зданий нецелесообразно, потому что возведение аналогичных обойдётся дешевле», — говорится в документе.

Высота зданий составляет один, два и шесть этажей. Их рыночная стоимость — 75 тысяч, 115 тысяч и 2,6 млн рублей соответственно. Площадь самого большого строения составляет 5,7 тысяч квадратных метров. Два других объекта гораздо меньше — 254 и 165 метров.