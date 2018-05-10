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16:24 (мск), источник: Калининград.Ru

«Долби-ломай»: на улице Ялтинской в Калининграде демонтируют здания ЦБК

На улице Ялтинской в Калининграде начали сносить здания бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Всего до чемпионата мира планируют демонтировать три строения и старую немецкую трубу.

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На месте трудятся около десяти рабочих и несколько единиц техники. «Долби здесь, а потом оттуда разломаем», — слышатся крики строителей. Специалисты пообещали завершить демонтаж в ближайшее время.

Снос зданий финансируется из областного бюджета. Средства поручил выделить глава региона Антон Алиханов, чтобы ускорить процесс и успеть к ЧМ-2018.

В феврале депутаты Горсовета проголосовали за демонтаж трёх зданий на территории бывшего целлюлозно-бумажного комбината на улице Ялтинской. Объекты построили в 1926 году.

В пояснительной записке к документам указано, что здания необходимо снести, так как утрачено более 50% несущих конструкций и отсутствуют коммунальные сети. «Таким образом, восстановление зданий нецелесообразно, потому что возведение аналогичных обойдётся дешевле», — говорится в документе.

Высота зданий составляет один, два и шесть этажей. Их рыночная стоимость — 75 тысяч, 115 тысяч и 2,6 млн рублей соответственно. Площадь самого большого строения составляет 5,7 тысяч квадратных метров. Два других объекта гораздо меньше — 254 и 165 метров.

ЦБК основали в 1895 году. Пик его производства пришёлся на Первую мировую войну, после чего завод успешно действовал до девяностых годов XX века. Предприятие серьёзно загрязняло окружающую среду. Из шлака заводской котельной возник золоотвал, из древесных отходов — короотвал, а все жидкости сливали в Преголю.

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