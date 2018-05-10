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16:38 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин примет участие в открытии Крымского моста

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможном открытии Крымкого моста 15 или 16 мая, подтвердил, что президента Владимира Путина ожидают на открытии.

Источник: РИА "Новости"

«Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдет без президента, наверное, было бы сложно», — сказал официальный представитель Кремля.

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Точную дату открытия моста господин Песков не назвал, отметив лишь, что это произойдет «в ближайшее время». «Что касается точных дат и времени, мы вас сориентируем», — заверил он.

О том, что что мост откроется 15 или 16 мая, сообщила «Газета. Ру» со ссылкой на источники. Сначала по нему пойдут только легковые автомобили и автобусы, а осенью мост откроется и для грузовиков. Выдача разрешения на движение грузовых автомобилей откладывается из-за конфликта между заказчиком строительства и структурой Минтранса.

Подробнее о споре читайте в публикации «Ъ» «Безопасность переходит по Крымскому мосту».

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