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16:44 (мск), источник: БЕЛТА

МЗП и денежные доходы населения Беларуси за апрель не индексируются

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минимальная заработная плата (МЗП) и денежные доходы населения Беларуси за апрель текущего года не индексируются, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Источник: БЕЛТА

Как пояснили в Минтруда, в соответствии с законом «Об индексации денежных доходов населения с учетом инфляции» индексация представляет собой корректировку величины не имеющих единовременного характера доходов физических лиц из бюджетных источников в целях частичного возмещения потерь, вызванных инфляцией, и производится в случае превышения пятипроцентного порога индексом потребительских цен, исчисленным нарастающим итогом с момента их предыдущей индексации (пересмотра размеров доходов).

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По информации Национального статистического комитета, индекс потребительских цен за апрель 2018 года к марту составил 100,3%. Он не превысил пятипроцентного порога к январю 2018 года — месяцу пересмотра установленных от базовой величины пособий по безработице и стипендий гражданам в период профподготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органа по труду, занятости и социальной защите; к марту 2018 года — месяцу пересмотра денежных доходов (заработной платы, стипендий), получаемых из бюджетных источников, устанавливаемых от размера тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций; к месяцам пересмотра заработной платы госслужащих и приравненных к ним лиц; денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений.

В связи с этим указанные виды доходов за март 2018 года не индексируются.

Минимальная заработная плата, установленная правительством с 1 января 2018 года в размере Br305, за март также не индексируется. Населению, получающему доходы на территории Республики Беларусь из других источников, возмещение потерь от инфляции осуществляется по основаниям, предусмотренным коллективными договорами (соглашениями).

Для справки: денежные доходы населения за апрель 2018 года, подлежащие индексации в порядке, установленном законодательством, индексируются в пределах Br206,58 — 100% утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего на момент индексации (указ от 28 января 2006 года № 55 «О нормативе индексации денежных доходов населения с учетом инфляции»).

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