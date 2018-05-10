От 60 и выше. Почему не стоит ждать укрепления рубля к доллару
На фоне высокой цены нефти рубль выглядит недооцененным, однако серьезного укрепления можно не ждать — совокупность факторов играет против отечественной валюты.
На фоне высокой цены нефти рубль выглядит недооцененным, однако серьезного укрепления можно не ждать — совокупность факторов играет против отечественной валюты.
С начала апреля курс доллара США к рублю вырос на 10% и переместился в новый торговый диапазон — 61−65 рублей. Ранее американская валюта торговалась в коридоре 55−59 рублей.
Однако розничные инвесторы пребывают в волнении, пытаясь предугадать, как будут развиваться события в ближайшее время и стоит ли покупать валюту на текущих уровнях.
Между тем сценариев развития событий всего три: базовый, который предполагает, что курс доллара задержится в текущем диапазоне; негативный, который подразумевает дальнейшее укрепление курса американской валюты, обновление максимумов и «поход» в сторону 70 рублей; позитивный — возврат курса рубля к уровням 55−59 рублей за доллар. Давайте посмотрим, какие факторы могут повлиять на реализацию того или иного сценария.
Что повлияет на рубль
Фактор поддержки номер один для российского рынка — это приток иностранного капитала. В настоящее время основной интерес
Последние данные свидетельствуют об оттоке в объеме $100 млн из фондов, инвестирующих в Россию. Это трендовый показатель, оказывающий серьезное давление на российский рынок. Серьезного притока капитала ждать пока не приходится.
Второй по важности фактор — покупка иностранной валюты Минфином и Банком России для поддержки курса доллара и увеличения рублевых доходов от экспорта. Так, планируемые покупки за период с 6 апреля по 8 мая составляли 240,7 млрд рублей, объем ежедневных покупок должен был составить 11,5 млрд рублей.
В конце
Также на российский рынок продолжает влиять фактор санкций. Мощное падение российских фондовых индексов на фоне санкций Минфина США против UC Rusal Олега Дерипаски продемонстрировало зависимость отечественной экономики от геополитической ситуации. В случае благоприятного исхода (выхода Дерипаски из компании и последующего снятия санкций), можно ожидать позитивного эффекта для рубля и всей экономики в целом. Однако пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация.
Создает проблемы для рубля и дефицит валютной ликвидности, который сформировался
Важнейшим фактором для рубля остается стоимость нефти. Решение Дональда Трампа по санкциям в отношении Ирана — ключевой фактор ценовых рекордов нефти. До уровня $80 за баррель осталось совсем немного, но будет ли этот рост устойчивым? При высоких ценах на сырье предложение неизбежно начинает увеличиваться, в том числе, от роста выигрывают американские производители сланцевой нефти.
Себестоимость нефти для сланцевых компаний достаточно низкая, при этом они способны быстро реагировать на изменения цен и буквально в течение нескольких недель значительно нарастить добычу. Во многом это обусловлено самой технологией производства сланцевой нефти.
В целом, высокие цены на нефть — это большое искушение наращивать добычу для всех
Наконец, большое влияние на динамику рубля оказывает глобальный отток капитала с развивающихся рынков. Помимо внутрирыночных факторов, российская валюта, вместе с валютами других развивающихся стран (аргентинский песо и турецкая лира девальвировались на сопоставимые 10% за последнее время) испытывает давление со стороны доллара.
Мы видим тревожные факторы: снижение котировок биржевых фондов (ETF) развивающихся рынков, отток средств из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, и, конечно, рост доходности американских облигаций Казначейства. Доллары потихоньку возвращаются на американский рынок: в перспективе повышение ставки ФРС, что делает американскую валюту и рынок в целом все более привлекательными для инвестиций.
Подведем итоги: все перечисленные факторы явно играют не на пользу рублю. Чего ждать инвесторам в сложившейся ситуации? Приготовиться к тому, что в ближайшее время курс доллара ниже отметки 60 рублей мы не увидим, а в моменты повышенной волатильности можно ожидать движений вверх до уровня 66 рублей за доллар. В случае снижения курса ниже отметки в 60 рублей имеет смысл покупать валюту.