От 60 и выше. Почему не стоит ждать укрепления рубля к доллару

Источник: Reuters

С начала апреля курс доллара США к рублю вырос на 10% и переместился в новый торговый диапазон — 61−65 рублей. Ранее американская валюта торговалась в коридоре 55−59 рублей.

На фоне слабеющего рубля Минфин и Банк России ведут себя относительно спокойно, ведь для государственного бюджета слабая национальная валюта — это благо.

Однако розничные инвесторы пребывают в волнении, пытаясь предугадать, как будут развиваться события в ближайшее время и стоит ли покупать валюту на текущих уровнях.

Между тем сценариев развития событий всего три: базовый, который предполагает, что курс доллара задержится в текущем диапазоне; негативный, который подразумевает дальнейшее укрепление курса американской валюты, обновление максимумов и «поход» в сторону 70 рублей; позитивный — возврат курса рубля к уровням 55−59 рублей за доллар. Давайте посмотрим, какие факторы могут повлиять на реализацию того или иного сценария.

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Что повлияет на рубль

Фактор поддержки номер один для российского рынка — это приток иностранного капитала. В настоящее время основной интерес инвесторов-нерезидентов сфокусирован на долговом рынке России и, в меньшей степени, на рынке акций. С учетом постепенного снижения спреда доходности между американскими облигациями Казначейства (US Treasuries) и российскими ОФЗ, а также высокой степени неопределенности в части политических рисков, следует быть готовыми к уходу кэрри-трейдеров с российского рынка.

Последние данные свидетельствуют об оттоке в объеме $100 млн из фондов, инвестирующих в Россию. Это трендовый показатель, оказывающий серьезное давление на российский рынок. Серьезного притока капитала ждать пока не приходится.

Второй по важности фактор — покупка иностранной валюты Минфином и Банком России для поддержки курса доллара и увеличения рублевых доходов от экспорта. Так, планируемые покупки за период с 6 апреля по 8 мая составляли 240,7 млрд рублей, объем ежедневных покупок должен был составить 11,5 млрд рублей.

В конце апреля-начале мая объемы покупок выросли — 28 апреля ЦБ приобрел валюту на 18,5 млрд рублей, 3 мая — на 18,9 млрд рублей. Объявленные Минфином планы по интервенциям на период с 10 мая по 6 июня станут рекордными — 322,8 млрд рублей. Ежедневный объем составит 16,1 млрд рублей, что приблизительно на треть выше апрельских объемов. План по интервенциям подтверждает — ведомство не заинтересовано в сильном укреплении рубля.

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Также на российский рынок продолжает влиять фактор санкций. Мощное падение российских фондовых индексов на фоне санкций Минфина США против UC Rusal Олега Дерипаски продемонстрировало зависимость отечественной экономики от геополитической ситуации. В случае благоприятного исхода (выхода Дерипаски из компании и последующего снятия санкций), можно ожидать позитивного эффекта для рубля и всей экономики в целом. Однако пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация.

Создает проблемы для рубля и дефицит валютной ликвидности, который сформировался из-за отсутствия доступа российских компаний на рынок дешевого капитала. Санкции отрезали эмитентов от международных финансовых рынков, в этих условиях платежи по валютным обязательствам значительно подорожали. Сюда же можем отнести и зачистку банковского сектора, которая также способствует снижению валютной ликвидности на внутреннем рынке.

Важнейшим фактором для рубля остается стоимость нефти. Решение Дональда Трампа по санкциям в отношении Ирана — ключевой фактор ценовых рекордов нефти. До уровня $80 за баррель осталось совсем немного, но будет ли этот рост устойчивым? При высоких ценах на сырье предложение неизбежно начинает увеличиваться, в том числе, от роста выигрывают американские производители сланцевой нефти.

Себестоимость нефти для сланцевых компаний достаточно низкая, при этом они способны быстро реагировать на изменения цен и буквально в течение нескольких недель значительно нарастить добычу. Во многом это обусловлено самой технологией производства сланцевой нефти.

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В целом, высокие цены на нефть — это большое искушение наращивать добычу для всех стран-производителей. Так, например, Россия уже второй месяц не выполняет соглашение ОПЕК по ограничению уровня нефтедобычи. Высокая волатильность, которая в последнее время наблюдается на сырьевом рынке, подтверждает тот факт, что в стоимости актива заложена серьезная спекулятивная составляющая. В этой связи, несмотря на бурный рост цен на нефть в последние месяцы, позитивные эффекты от подорожавшей нефти Россия сможет ощутить ближе к концу года — в случае устойчивого закрепления стоимости барреля на отметке $70 и выше.

Наконец, большое влияние на динамику рубля оказывает глобальный отток капитала с развивающихся рынков. Помимо внутрирыночных факторов, российская валюта, вместе с валютами других развивающихся стран (аргентинский песо и турецкая лира девальвировались на сопоставимые 10% за последнее время) испытывает давление со стороны доллара.

Мы видим тревожные факторы: снижение котировок биржевых фондов (ETF) развивающихся рынков, отток средств из фондов, инвестирующих в развивающиеся рынки, и, конечно, рост доходности американских облигаций Казначейства. Доллары потихоньку возвращаются на американский рынок: в перспективе повышение ставки ФРС, что делает американскую валюту и рынок в целом все более привлекательными для инвестиций.

Подведем итоги: все перечисленные факторы явно играют не на пользу рублю. Чего ждать инвесторам в сложившейся ситуации? Приготовиться к тому, что в ближайшее время курс доллара ниже отметки 60 рублей мы не увидим, а в моменты повышенной волатильности можно ожидать движений вверх до уровня 66 рублей за доллар. В случае снижения курса ниже отметки в 60 рублей имеет смысл покупать валюту.