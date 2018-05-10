На Воронежском мехзаводе назначили нового руководителя

Сергей Ковалев заменил Игоря Мочалина, который ушел в отставку по собственному желанию. Сергей Ковалев работал на ВМЗ в должности директора по экономике и финансам.

Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил Воронежский государственный университет по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ Сергей Ковалев начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году и прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам. В 2008 году его наградили знаком ФКА «За обеспечение космических стартов».