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18:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

На Воронежском мехзаводе назначили нового руководителя

Кадровые изменения произошли в связи с отставкой экс-директора Игоря Мочалина.

Источник: пресс-служба ВМЗ

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко назначил исполняющим обязанности директора Воронежского механического завода (ВМЗ, филиал Центра Хруничева) Сергея Ковалева. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в пресс-службе ГКНПЦ имени Хруничева в четверг, 10 мая.

Сергей Ковалев заменил Игоря Мочалина, который ушел в отставку по собственному желанию. Сергей Ковалев работал на ВМЗ в должности директора по экономике и финансам.

Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил Воронежский государственный университет по специальности менеджер-экономист. Кандидат технических наук. На ВМЗ Сергей Ковалев начал работать сразу после окончания вуза в 1997 году и прошел путь от экономиста по планированию до директора по экономике и финансам. В 2008 году его наградили знаком ФКА «За обеспечение космических стартов».

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