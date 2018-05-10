На Воронежском мехзаводе назначили нового руководителя
Кадровые изменения произошли в связи с отставкой
Кадровые изменения произошли в связи с отставкой
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко назначил исполняющим обязанности директора Воронежского механического завода (ВМЗ, филиал Центра Хруничева) Сергея Ковалева. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщили в
Сергей Ковалев заменил Игоря Мочалина, который ушел в отставку по собственному желанию. Сергей Ковалев работал на ВМЗ в должности директора по экономике и финансам.
Ковалев родился в 1975 году в Воронеже. Закончил Воронежский государственный университет по специальности