Центробанк Узбекистана начинает продажу драгметаллов иностранным гражданам

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 мая — Sputnik. Центробанк Узбекистана предлагает внедрить в банковскую систему обезличенные металлические счета (ОМС), позволяющие хранить сбережения в драгметаллах, для юридических и физических лиц, в том числе нерезидентов, следует из проекта соответствующего закона, обнародованного в четверг.

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Проект закона «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» опубликован на портале системы оценки воздействия актов законодательства (СОВАЗ) для общественного обсуждения. В соответствии с графиком разработчика документ может поступить в парламент в июле.

«В целях обеспечения оборота слитков могут использоваться обезличенные металлические счета, открываемые коммерческими банками для физических и юридических лиц, в соответствии с законодательством», — говорится в тексте законопроекта.

Согласно документу, Центробанк предлагает ввести порядок выпуска в оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, который будет определен кабмином Узбекистана. В настоящий момент в республике оборот драгметаллов не предусматривает участие в нем физических лиц, а список юридических лиц строго ограничен.

Выпущенные в оборот слитки могут приобретаться физическими и юридическими лицами, включая нерезидентов Узбекистана, в качестве инвестиций. При совершении сделок с инвестиционными слитками оплата будет производиться в национальной валюте — сумах, с использованием сложившихся на международном рынке цен на момент совершения сделки.