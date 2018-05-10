Россельхознадзор реабилитировал белорусские колбасу и масло

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) отменяет ограничительные меры, которые ранее были введены в отношении трех белорусских предприятий — производителей продуктов, сообщило российское ведомство в четверг.

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«Россельхознадзор с 11 мая отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции с белорусских предприятий СООО «Старфуд», ОАО «Верхнедвинкий маслосырзавод» и ОАО «Лунинецкий молочный завод», — говорится в сообщении.

При этом в службе отметили, что одновременно с этим два белорусских предприятия — СООО «Мясопродукт» и ОАО Птицефабрика «Рассвет» — будут поставлены на режим усиленного лабораторного контроля.

В российском ведомстве данное решение объяснили выявленными несоответствиями требованиям качества продуктов: в говядине первого предприятия нашли антибиотик бензилпенициллин, в мясе птицы второго производителя — бактерий группы сальмонелла.