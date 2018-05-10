Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов

Источник: Reuters

Стоимость такого объема криптовалюты оценивается в 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это значит, что всего за четыре года (Xapo начала предоставлять услуги по хранению в 2014 году — прим. “Ленты.ру”) размер депозитов Xapo превысил суммы, которые находятся на счетах 98 процентов от порядка 5670 банков США», — пишет Bloomberg.

Бункер представляет собой так называемое холодное хранилище биткоинов — в нем криптовалюта хранится в режиме оффлайн, что сводит к минимуму угрозу кражи.

Чтобы получить свои биткоины из такого хранилища, у клиентов Xapo уходит около двух дней — в это время компания проверяет личность клиента и подлинность его запроса на перевод криптовалюты. Затем Xapo вручную подписывает транзакции приватными ключами, находящимися в разных локациях бункера.