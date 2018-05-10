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20:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов

Порядка семи процентов всех добытых в мире биткоинов хранятся на серверах компании Xapo, размещенных в охраняемом бывшем военном бункере в горах Швейцарии.

ЦБ: $ 62.5229   -0.48 € 74.1772   -0.86 ММВБ: $ 61.6150   -1.61 € 73.4350   -1.57
Источник: Reuters

Стоимость такого объема криптовалюты оценивается в 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Это значит, что всего за четыре года (Xapo начала предоставлять услуги по хранению в 2014 году — прим. “Ленты.ру”) размер депозитов Xapo превысил суммы, которые находятся на счетах 98 процентов от порядка 5670 банков США», — пишет Bloomberg.

Бункер представляет собой так называемое холодное хранилище биткоинов — в нем криптовалюта хранится в режиме оффлайн, что сводит к минимуму угрозу кражи.

Чтобы получить свои биткоины из такого хранилища, у клиентов Xapo уходит около двух дней — в это время компания проверяет личность клиента и подлинность его запроса на перевод криптовалюты. Затем Xapo вручную подписывает транзакции приватными ключами, находящимися в разных локациях бункера.

В январе в Рио-де-Жанейро грабители напали на пункт обмена валют, работающий с биткоинами. Преступники связали владельца и, угрожая оружием, требовали отдать криптовалюту. Злоумышленники забрали у владельца точки телефон и заявили, что хотят получить биткоины, которые якобы хранятся в виртуальном кошельке. «Но наша криптовалюта находится в другом месте», — заявил мужчина. В результате преступники унесли с собой только наличные и ценности на 31 тысячу долларов.

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