Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Порядка семи процентов всех добытых в мире биткоинов хранятся на серверах компании Xapo, размещенных в охраняемом бывшем военном бункере в горах Швейцарии.
Порядка семи процентов всех добытых в мире биткоинов хранятся на серверах компании Xapo, размещенных в охраняемом бывшем военном бункере в горах Швейцарии.
Стоимость такого объема криптовалюты оценивается в 10 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
«Это значит, что всего за четыре года (Xapo начала предоставлять услуги по хранению в 2014 году — прим. “Ленты.ру”) размер депозитов Xapo превысил суммы, которые находятся на счетах 98 процентов от порядка 5670 банков США», — пишет Bloomberg.
Чтобы получить свои биткоины из такого хранилища, у клиентов Xapo уходит около двух дней — в это время компания проверяет личность клиента и подлинность его запроса на перевод криптовалюты. Затем Xapo вручную подписывает транзакции приватными ключами, находящимися в разных локациях бункера.
В январе в