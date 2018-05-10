Новые деньги в Молдове: что надо знать

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 10 мая — Sputnik. Новые деньги — монеты номиналом в 1 и 2 лея — уже больше месяца циркулируют в обращении, но подержать их в руках удалось далеко не многим. О том, как выглядит новое средство расчета, можно почитать здесь.

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В Нацбанке Молдовы (НБМ) Sputnik рассказали, что с апреля монеты номиналом в 1 и 2 лея запрашиваются лицензированными банками и передаются им.

«Согласно полученной от банков информации, новые монеты в 1 и 2 лея переданы в филиалы по районам и уже циркулируют по территории республики. Также по запросу лицензированных банков Нацбанк введет в обращение и новые монеты номиналом в 5 и 10 леев», — отметили в НБМ.

Ранее начальник управления операций с наличными деньгами Национального банка Корнелиу Мельник заявлял, что пяти- и десятилеевые монеты будут введены в обращение в начале 2019 года. Как пояснил специалист, это связано с тем, что запасы однолеевых купюр уже исчерпаны, а вот банкнот номиналом 5 и 10 леев в казначействе Нацбанка еще немало.

В НБМ подчеркнули, что банкноты в 1, 5 и 10 леев (двухлеевой купюры в Молдове нет) будут циркулировать параллельно с монетами такого же достоинства. Постепенно, по мере износа, новые металлические деньги заменят бумажные. По прогнозам Национального банка, банкноты достоинством в 1, 5 и 10 леев перестанут циркулировать в национальной экономике в 2021—2022 годах.