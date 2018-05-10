Частники вернут государству 180 объектов, полученных за 1 базовую

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Из 500 объектов, которые когда-то были проданы частникам за одну базовую величину в Гомельской области, лишь около 300 были переоборудованы и приносят прибыль, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Еще 180 зданий остались бесхозными и за то время, которое простаивали, пришли в негодность. Выставить их на торги повторно сложно, многие требуют ремонта.

Так произошло с 25 зданиями недостроенного картофельного завода в Василевичах в Гродненской области, которые частник купил за четыре рубля в 2009 году. Сейчас бизнесмен проживает в России.

«В начале этого пути была надежда на то, что создадутся рабочие места, в том числе и для жителей города Василевичи. На сегодняшний день, к сожалению, все планы, которые были намечены, не реализованы», — рассказала председатель Василевичского исполкома Наталья Брель.

Модель продажи государственных объектов с аукциона со стартовой ценой в одну базовую величину действует в Беларуси почти десять лет. Частник должен выполнить условия договора, в котором указывается обычно срок завершения реконструкции здания и создание определенного числа новых рабочих мест. Если условия не выполняются, здание придется вернуть.

«Берут объекты в нормальном состоянии, затем что-то вырезают, начинают перепланировку, разрушают перегородки и уже то состояние, которое обратно к нам переходит, оставляет желать лучшего. Продать в этом состоянии проблематично либо вообще невозможно», — рассказал главный инженер Речицкого райжилкомхоза Михаил Георгий Пузан.