Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Эксперт: Асад ответом на оскорбление "положил Трампа на лопатки"
Медведев сказал об увеличении пенсионного возраста
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
21:33 (мск), источник: Sputnik.by

Частники вернут государству 180 объектов, полученных за 1 базовую

Выставить здания на торги повторно сложно из-за того, что за то время, которое здание оставалось бесхозным, они начали разваливаться.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 10 мая — Sputnik. Из 500 объектов, которые когда-то были проданы частникам за одну базовую величину в Гомельской области, лишь около 300 были переоборудованы и приносят прибыль, сообщили в эфире телеканала ОНТ.

Еще 180 зданий остались бесхозными и за то время, которое простаивали, пришли в негодность. Выставить их на торги повторно сложно, многие требуют ремонта.

Так произошло с 25 зданиями недостроенного картофельного завода в Василевичах в Гродненской области, которые частник купил за четыре рубля в 2009 году. Сейчас бизнесмен проживает в России.

«В начале этого пути была надежда на то, что создадутся рабочие места, в том числе и для жителей города Василевичи. На сегодняшний день, к сожалению, все планы, которые были намечены, не реализованы», — рассказала председатель Василевичского исполкома Наталья Брель.

Модель продажи государственных объектов с аукциона со стартовой ценой в одну базовую величину действует в Беларуси почти десять лет. Частник должен выполнить условия договора, в котором указывается обычно срок завершения реконструкции здания и создание определенного числа новых рабочих мест. Если условия не выполняются, здание придется вернуть.

«Берут объекты в нормальном состоянии, затем что-то вырезают, начинают перепланировку, разрушают перегородки и уже то состояние, которое обратно к нам переходит, оставляет желать лучшего. Продать в этом состоянии проблематично либо вообще невозможно», — рассказал главный инженер Речицкого райжилкомхоза Михаил Георгий Пузан.

В 2012 году в законодательство внесли изменения, призванные убедить потенциального бизнесмена не забывать о собственности. Теперь нужно, в случае невыполнения договора, уплатить в государственный бюджет разницу между оценочной стоимостью здания при покупке и при изъятии. Так что все, кто забыл о новом имуществе, должны будут заплатить за то, что бесхозная собственность утратила товарный вид.

Все новости региона
 Made in China: как делают сувениры для ЧМ 2018
Какая погода ожидает Беларусь в выходные 12-13 мая
Меркель заявила о невозможности полагаться на защиту США
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Россия и Чехия играют вничью после второго периода в матче ЧМ
Из-за санкций Олег Дерипаска отказался от трех бизнес-джетов
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Решающий день для Манчини В пятницу юрист главного тренера «Зенита» проведет переговоры с руководством клуба по поводу досрочного прекращения действия контракта итальянца
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь