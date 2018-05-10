Олег Дерипаска вернул из-за санкций США арендованные частные самолеты
Российский предприниматель Олег Дерипаска вернул владельцу три арендованных им частных самолета Gulfstream G550.
Российский предприниматель Олег Дерипаска вернул владельцу три арендованных им частных самолета Gulfstream G550.
Причиной стали санкции США и запрет на работу с бизнесменом, сообщили Reuters в компании Freestream, продающей все три борта по $29,95 млн за каждый. Владельцами самолетов были Credit Suisse и Raiffeisen.
Олег Дерипаска и подконтрольные ему «Русал» и En+ были включены в санкционный список Минфина США 6 апреля. Позднее американское министерство заявило о готовности снять санкции с компаний, если господин Дерипаска перестанет их контролировать. Предприниматель согласился на снижение своей доли, однако в Минфине заявили, что снятия санкций этот шаг не гарантирует.
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