Олег Дерипаска вернул из-за санкций США арендованные частные самолеты

Причиной стали санкции США и запрет на работу с бизнесменом, сообщили Reuters в компании Freestream, продающей все три борта по $29,95 млн за каждый. Владельцами самолетов были Credit Suisse и Raiffeisen.

Олег Дерипаска и подконтрольные ему «Русал» и En+ были включены в санкционный список Минфина США 6 апреля. Позднее американское министерство заявило о готовности снять санкции с компаний, если господин Дерипаска перестанет их контролировать. Предприниматель согласился на снижение своей доли, однако в Минфине заявили, что снятия санкций этот шаг не гарантирует.