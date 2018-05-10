Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Шэрон Стоун показала подросшего приемного сына
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
20-летний сын Максима Фадеева вырос копией отца
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10 мая, источник: ТАСС

Минфин РФ понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8% с 4%

Ранее ЦБ сообщил, что в 2018 году инфляция прогнозируется в интервале 3−4%.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минфин России понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 г. до 2,8% с 4%, прогнозировавшихся ранее. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.

Ранее российский ЦБ сообщал, что в текущем году инфляция прогнозируется в интервале 3−4%, а в 2019 году — на уровне вблизи 4%.

Читайте также:

 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Немцы таким образом заглушали стоны и плач своих жертв
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения»
Эксперты прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Решающий день для Манчини В пятницу юрист главного тренера «Зенита» проведет переговоры с руководством клуба по поводу досрочного прекращения действия контракта итальянца
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь