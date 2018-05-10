Минфин РФ понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8% с 4%
Ранее ЦБ сообщил, что в 2018 году инфляция прогнозируется в интервале 3−4%.
Ранее ЦБ сообщил, что в 2018 году инфляция прогнозируется в интервале 3−4%.
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минфин России понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 г. до 2,8% с 4%, прогнозировавшихся ранее. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.
Ранее российский ЦБ сообщал, что в текущем году инфляция прогнозируется в интервале 3−4%, а в 2019 году — на уровне вблизи 4%.
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