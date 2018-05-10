Минфин РФ понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 году до 2,8% с 4%

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минфин России понизил прогнозный уровень инфляции в 2018 г. до 2,8% с 4%, прогнозировавшихся ранее. Об этом говорится в опубликованном в четверг проекте поправок к законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год.