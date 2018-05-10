Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Медведев сказал про увеличение пенсионного возраста
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Решающий день для Манчини
Дмитрий Парфенов: За победу в Кубке денег никто не выдавал
Мировые бренды заработали миллионы на женах британских принцев
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Пользу грецких орехов подтвердили научно
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
10 мая, источник: ТАСС

Bloomberg: эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent вскоре достигнет уровня в $82,50.

Источник: AP 2018

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах — Венесуэле и Иране — приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Corp.

Читайте также
Как растущие цены на нефть влияют на рынок и его участников

По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. «Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке», — отмечается в оценке экспертов.

Как отметило агентство Bloomberg, эксперты Bank of America стали первыми среди аналитиков крупных американских банков, кто предсказывает возвращение цен на нефть к уровню 2014 года, когда стоимость барреля превышала $100. Эксперты Goldman Sachs Group Inc ожидают, что цена барреля нефти сорта Brent достигнет в ближайшие месяцы уровня в $82,50, однако в 2019 году цены на нефть вновь понизятся.

 "Терминатор" фактически взорвал рынок экспорта военной техники
Немцы таким образом заглушали стоны и плач своих жертв
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Юлия Самойлова не вышла в финал «Евровидения»
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
Кирилл Клейменов больше не будет вести программу «Время»
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Решающий день для Манчини В пятницу юрист главного тренера «Зенита» проведет переговоры с руководством клуба по поводу досрочного прекращения действия контракта итальянца
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь