Bloomberg: эксперты Bank of America прогнозируют рост цен на нефть до $100 за баррель

Источник: AP 2018

НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Цены на нефть могут подняться в будущем году до уровня, близкого к $100 за баррель в случае, если ситуация в странах-экспортерах — Венесуэле и Иране — приведет к нарушениям поставок на мировые рынки. Как сообщило в четверг информационное агентство Bloomberg, с таким прогнозом выступили аналитики Bank of America Corp.

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По их оценкам нефть сорта Brent, цена которой в четверг колебалась около $77 за баррель, во втором квартале будущего года может достичь $90 за баррель. В зависимости от позиции стран-членов ОПЕК и последствий американских санкций в отношении Ирана цены могут вырасти еще больше. «Оценивая ситуацию на предстоящие 18 месяцев, мы ожидаем изменения баланса между спросом и предложением на нефтяном рынке», — отмечается в оценке экспертов.