Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Интересные факты о Второй мировой войне: об этом знают немногие
Ирина Шейк в элегантном черном платье вышла на красную дорожку
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Эксперт: Асад ответом на оскорбление "положил Трампа на лопатки"
Медведев сказал об увеличении пенсионного возраста
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
Турчинов отреагировал на трансляцию в ДНР парада Победы
Порошенко: «Нацизм одолел украинский солдат»
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
10Историческая встреча лидеров двух Корей
32На Красной площади прошел Парад Победы
02:07 (мск), источник: Интерфакс

Проект сети связи для нужд обороны обойдется бюджету в 1,5 млрд рублей

Такую субсидию может получить Ростелеком.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Проект создания специальной сети связи для оборонных нужд, с разной степенью интенсивности обсуждавшийся на протяжении последних нескольких лет, получил новый импульс, следует из опубликованного Минфином проекта поправок в федеральный бюджет на 2018 г. В статье, распределяющей бюджетные субсидии для юрлиц, появилась графа, согласно которой ПАО «Ростелеком» в этом году получит 1,495 млрд рублей. Цель предоставления субсидии — «обеспечение создания интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка».

Читайте также
«Грачи» поумнели. Чем опасен модернизированный штурмовик Су-25СМ3

С инициативой создания интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка (ИСС) Федеральная служба безопасности обратилась к президенту Владимиру Путину в 2013 году. Тогда глава государства подписал поручение «О подготовке необходимых нормативных правовых актов по созданию интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и поддержания правопорядка».

В 2015 г появился первый вариант законопроекта о строительстве защищенной сети связи. Помимо президентского поручения, Минкомсвязи ссылалось на решения Совбеза по вопросу «О противодействии угрозам национальной безопасности РФ в информационной сфере» от 1 октября 2014 года (в тот день Совбез обсуждал итоги учений по защите российского сегмента интернета от «негативного целенаправленного воздействия», список поручений по итогам заседания не раскрывался, но глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил о возможности создания в России дублирующих элементов интернет-инфраструктуры). Однако первую версию документа раскритиковало Минэкономразвития.

Весной прошлого года Минкомсвязи вернулось к согласованию законопроекта, на тот момент, по данным «Коммерсанта», не было решено, кто будет оператором ИСС — «Ростелеком» или «Воентелеком». Определенности не было и в вопросе стоимости создания сети — оценки экспертов варьировались от десятков до сотен миллиардов рублей (в зависимости от степени использования уже существующей инфраструктуры).

32
фотографии
32
фотографии
32
фотографии
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Найдено секретное хранилище биткоинов с миллиардами долларов
В Кремле отвергли планы поставок С-300 Сирии
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Нереальная красота: как digital-модели покоряют мир
Россия может ограничить ввоз томатов и огурцов из Армении
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь