Проект сети связи для нужд обороны обойдется бюджету в 1,5 млрд рублей

Источник: РИА "Новости"

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU — Проект создания специальной сети связи для оборонных нужд, с разной степенью интенсивности обсуждавшийся на протяжении последних нескольких лет, получил новый импульс, следует из опубликованного Минфином проекта поправок в федеральный бюджет на 2018 г. В статье, распределяющей бюджетные субсидии для юрлиц, появилась графа, согласно которой ПАО «Ростелеком» в этом году получит 1,495 млрд рублей. Цель предоставления субсидии — «обеспечение создания интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка».

С инициативой создания интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка (ИСС) Федеральная служба безопасности обратилась к президенту Владимиру Путину в 2013 году. Тогда глава государства подписал поручение «О подготовке необходимых нормативных правовых актов по созданию интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и поддержания правопорядка».

В 2015 г появился первый вариант законопроекта о строительстве защищенной сети связи. Помимо президентского поручения, Минкомсвязи ссылалось на решения Совбеза по вопросу «О противодействии угрозам национальной безопасности РФ в информационной сфере» от 1 октября 2014 года (в тот день Совбез обсуждал итоги учений по защите российского сегмента интернета от «негативного целенаправленного воздействия», список поручений по итогам заседания не раскрывался, но глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил о возможности создания в России дублирующих элементов интернет-инфраструктуры). Однако первую версию документа раскритиковало Минэкономразвития.

Весной прошлого года Минкомсвязи вернулось к согласованию законопроекта, на тот момент, по данным «Коммерсанта», не было решено, кто будет оператором ИСС — «Ростелеком» или «Воентелеком». Определенности не было и в вопросе стоимости создания сети — оценки экспертов варьировались от десятков до сотен миллиардов рублей (в зависимости от степени использования уже существующей инфраструктуры).