«Столичная» станет зернистой

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В российских магазинах вскоре появится осетровая икра «Столичная»: по лицензии от ФКП «Союзплодоимпорт» ее выпуском займется недавно созданная компания. Двумя годами ранее ФКП разрешило белорусскому заводу «Санта Бремор» производить под водочным брендом пресервы из сельди. Продажи самой водки «Столичная» в России с тех пор заметно сократились.

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О готовящемся старте продаж осетровой икры «Столичная», «Ъ» рассказал Станислав Кауфман, владелец агентства Kaufman, отвечающего за продвижение продукта. Его производством займется ТД «Триумф-гурмэ» по лицензии от ФКП «Союзплодоимпорт», которому принадлежат права на товарный знак «Столичная» и другие советские бренды в сфере алкоголя и продуктов питания. «Это будет единственный бренд черной икры в России, принадлежащий госкомпании», — подчеркнул маркетолог. По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Триумф-гурмэ”» создано в октябре 2017 года в Москве, его учредитель — Татьяна Кочакова. На сайте компании сказано, что у нее есть свое предприятие. Господин Кауфман уточнил, что оно расположено в Подмосковье.



В «Союзплодоимпорте» и «Триумф-гурмэ» подтвердили, что контракт по икре «Столичная» будет подписан на следующей неделе. «Все принципиальные договоренности достигнуты», — заявил гендиректор «Триумф-гурмэ» Игорь Нуждин. Еще через неделю он ждет первую партию сырья для расфасовки продукта. По его словам, в рамках партнерства с Kaufman у компании кроме осетровой икры будет также белужья «Русские сезоны».

Розничная цена первой составит 70−80 тыс. руб. за 1 кг, второй — 400−500 тыс. руб. за 1 кг.

Переговоры о листинге «Русских сезонов» и «Столичной» сейчас ведутся с ритейлерами «Глобус гурмэ», «Гастроном № 1», «Твой дом» и «Бахетле», сказал господин Нуждин. В «Триумф-гурмэ» рассчитывают, что продажи икры под двумя марками в этом году составят 1,5 тонны, в последующем их планируется увеличивать на 10−15% в год.

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