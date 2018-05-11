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03:13 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Столичная» станет зернистой

Под водочным брендом будут продавать черную икру.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В российских магазинах вскоре появится осетровая икра «Столичная»: по лицензии от ФКП «Союзплодоимпорт» ее выпуском займется недавно созданная компания. Двумя годами ранее ФКП разрешило белорусскому заводу «Санта Бремор» производить под водочным брендом пресервы из сельди. Продажи самой водки «Столичная» в России с тех пор заметно сократились.

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О готовящемся старте продаж осетровой икры «Столичная», «Ъ» рассказал Станислав Кауфман, владелец агентства Kaufman, отвечающего за продвижение продукта. Его производством займется ТД «Триумф-гурмэ» по лицензии от ФКП «Союзплодоимпорт», которому принадлежат права на товарный знак «Столичная» и другие советские бренды в сфере алкоголя и продуктов питания. «Это будет единственный бренд черной икры в России, принадлежащий госкомпании», — подчеркнул маркетолог. По данным Kartoteka.ru, ООО «ТД “Триумф-гурмэ”» создано в октябре 2017 года в Москве, его учредитель — Татьяна Кочакова. На сайте компании сказано, что у нее есть свое предприятие. Господин Кауфман уточнил, что оно расположено в Подмосковье.

В «Союзплодоимпорте» и «Триумф-гурмэ» подтвердили, что контракт по икре «Столичная» будет подписан на следующей неделе. «Все принципиальные договоренности достигнуты», — заявил гендиректор «Триумф-гурмэ» Игорь Нуждин. Еще через неделю он ждет первую партию сырья для расфасовки продукта. По его словам, в рамках партнерства с Kaufman у компании кроме осетровой икры будет также белужья «Русские сезоны».

Розничная цена первой составит 70−80 тыс. руб. за 1 кг, второй — 400−500 тыс. руб. за 1 кг.

Переговоры о листинге «Русских сезонов» и «Столичной» сейчас ведутся с ритейлерами «Глобус гурмэ», «Гастроном № 1», «Твой дом» и «Бахетле», сказал господин Нуждин. В «Триумф-гурмэ» рассчитывают, что продажи икры под двумя марками в этом году составят 1,5 тонны, в последующем их планируется увеличивать на 10−15% в год.

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Представитель «Азбуки вкуса» Андрей Голубков считает рыночной цену в 7−8 тыс. руб. за упаковку 100 г черной икры. Руководитель информагентства по рыболовству Александр Савельев оценивает объем рынка черной икры в РФ в 2017 году примерно в 300 тонн. Исходя из средней цены продукции 35−40 тыс. руб. за 1 кг, оборот рынка достиг 10,5−12 млрд руб., подсчитал он. Более 80% продукции, по его данным, приходится на серый импорт, в основном из Китая, внутреннее производство в 2017 году составило 40−50 тонн.

ФКП не впервые разрешает использовать водочный бренд «Столичная» для выпуска продуктов питания. В 2016 году предприятие заключило контракт с белорусской «Санта Бремор» на производство пресервов из сельди «Селедочка столичная». В «Союзплодоимпорте» уверяют, что продажи пресервов растут.

Что касается водки «Столичная», то в 2016 году, по данным Nielsen, марка занимала 19-е место среди продаваемых водок с долей рынка 1,1% в натуральном выражении. На начало 2018 года она не входила и в топ-40 с долей менее 0,5%. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз связывает это с проблемами дистрибуторов «Столичной» — компаний «Статус-групп» и «Кристалл-Лефортово» (см. «Ъ» от 15 марта). По словам господина Кауфмана, на московском заводе «Кристалл», чьим бренд-директором он является, скоро начнется выпуск новой версии марки — «Столичная кристалл». «Она будет продаваться в субпремиальном сегменте — около 400 руб. за 0,5 л», — отметил он. В ФКП ждут, что этот проект позволит увеличить долю бренда.

Олег Трутнев, Анатолий Костырев.

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