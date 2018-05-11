В Приморье развернулась борьба с незаконными торговыми павильонами. Видеорепортаж Евгении Егошиной

Источник: Вести Приморье

Во Владивостоке ведется борьба с хаотичным размещением торговых и коммерческих объектов. На этот раз терпение лопнуло у жителей дома 19 по улице Сабанеева. Здесь частично демонтирован торговый павильон, больше похожий на сарай. Однако потребовалось немало времени! И это даже несмотря на активную позицию жильцов близлежащих домов и помощь местных властей.

Николай Белецкий, житель дома № 19 по ул. Сабнеева: «Потребовалось три года заниматься этим высокохудожественным сараем из сендвич-панелей, чтобы всё-таки привести придомовую территорию в норму, чтобы здесь перестали торговать алкоголем, чтобы здесь не собирались бомжи, не бились бутылки, потому что дети гуляют. Мы вынуждены были срезать здесь все лавочки, потому что здесь организован был ресторан «Бурьян».

Специалисты городского управления установили, что договор аренды у владельца давно истек. А разрешения на торговлю алкоголем и вовсе не было.

Руслан Галицкий, депутат Думы г. Владивостока: «Жители жаловались на продажу алкоголя и в ночное время, и дебоши пьяные. По большому счету, вот это произошло только благодаря инициативе и настойчивости граждан этого района».

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Так как владелец после предупреждения не убрал объект самостоятельно, к демонтажу приступили сотрудники муниципального учреждения. Затраты виновник обязан возместить.

Факты незаконной торговли алкоголем во Владивостоке выявляются всё чаще. Этот рейд полицейских привел съемочную группу в район Снеговой. Владелец магазина, увидев камеру, быстро изъял все копии документов и вынес их за пределы торговой точки, так чтобы проверяющие не смогли с ними ознакомиться.

Игорь Ровинец, начальник контрольного отдела департамента о лицензировании торговли администрации Приморского края: «Алкогольная продукция будет конфискована и отправлена на уничтожение. На виновных лиц, индивидуального предпринимателя, будет составлен протокол об административной ответственности, который предусматривает штраф до 200 тысяч рублей. Будет направлено представление в департамент земельных имущественных отношений Приморского края о расторжении договора аренды и последующий демонтаж объекта».