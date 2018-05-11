Главгосэкспертиза одобрила разработку добычи золота в Хабаровском крае
В Хабаровском крае появится новый
В Хабаровском крае появится новый
Эксперты изучили представленные материалы и пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют установленным требованиям. Основным назначением нового комплекса станет добыча запасов месторождения Чульбаткан открытым способом. Также рабочие займутся переработкой золотосодержащей руды методом кучного выщелачивания. Перерабатывающий комплекс расположится на площадке рудоподготовки, производственной площадке кучного выщелачивания и площадке склада химических реагентов. Производственная мощность предприятия составит один миллион тонн руды каждый год, а общий объём, намечаемый к переработке — три миллиона тонн.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в 2017 году регион побил рекорды по добыче ценных металлов. По словам губернатора Вячеслава Шпорта, по золоту показатели выросли на 18%, по серебру — на 30%, по олову — на 61%. Этих результатов удалось добиться благодаря вводу в строй новых мощностей.