Главгосэкспертиза одобрила разработку добычи золота в Хабаровском крае

Источник: Reuters

Эксперты изучили представленные материалы и пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют установленным требованиям. Основным назначением нового комплекса станет добыча запасов месторождения Чульбаткан открытым способом. Также рабочие займутся переработкой золотосодержащей руды методом кучного выщелачивания. Перерабатывающий комплекс расположится на площадке рудоподготовки, производственной площадке кучного выщелачивания и площадке склада химических реагентов. Производственная мощность предприятия составит один миллион тонн руды каждый год, а общий объём, намечаемый к переработке — три миллиона тонн.

Как сообщает пресс-служба Главгосэкспертизы России, планируется, что строительство опытно-промышленного комплекса Чульбаткан займёт год. Разработка месторождения легла на плечи ООО «Третья горно-геологическая компания». Эксперты по итогам рассмотрения выдали положительное заключение.