В Хабаровском крае субсидии за дошкольное образование начнут давать няням

По информации пресс-службы министерства, поддержка будет вестись безвозмездно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовый год.

«Данная мера позволит создать равные условия участникам рынка, оказывающим услуги по реализации программ дошкольного образования, и будет способствовать развитию конкуренции в Хабаровском крае», — отметила заместитель начальника управления общего образования Минобрнауки края Юлия Зотова.

Объём субсидии для каждого предпринимателя определят по нормативам финансирования муниципальных образовательных учреждений на одного ребёнка. Министерство образования и науки края будет заключать с ИП соглашения, в которых установит показатель результативности использования поддержки. Это означает, что размер родительской платы снизят не менее чем на 50% от объёма субсидии, которая приходится на одного воспитанника в текущем финансовом году.