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03:59 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае субсидии за дошкольное образование начнут давать няням

В Хабаровском крае на субсидию из бюджета за услуги дошкольного образования смогут претендовать даже няни. В Минобрнауки региона разработали проект постановления, по которому индивидуальные предприниматели смогут возместить затраты наравне с частными организациями.

По информации пресс-службы министерства, поддержка будет вестись безвозмездно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовый год.

«Данная мера позволит создать равные условия участникам рынка, оказывающим услуги по реализации программ дошкольного образования, и будет способствовать развитию конкуренции в Хабаровском крае», — отметила заместитель начальника управления общего образования Минобрнауки края Юлия Зотова.

Объём субсидии для каждого предпринимателя определят по нормативам финансирования муниципальных образовательных учреждений на одного ребёнка. Министерство образования и науки края будет заключать с ИП соглашения, в которых установит показатель результативности использования поддержки. Это означает, что размер родительской платы снизят не менее чем на 50% от объёма субсидии, которая приходится на одного воспитанника в текущем финансовом году.

Сейчас в Хабаровском крае работает 18 негосударственных детских садов, которые в 2017 году получили субсидии на общую сумму 130,3 миллиона рублей. Планируется, что с начала нового учебного года поддержку из краевой казны смогут получать ИП, у которых есть лицензия на ведение образовательной деятельности.

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