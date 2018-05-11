В Хабаровском крае субсидии за дошкольное образование начнут давать няням

По информации пресс-службы министерства, поддержка будет вестись безвозмездно в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовый год.
«Данная мера позволит создать равные условия участникам рынка, оказывающим услуги по реализации программ дошкольного образования, и будет способствовать развитию конкуренции в Хабаровском крае», — отметила заместитель начальника управления общего образования Минобрнауки края Юлия Зотова.
Объём субсидии для каждого предпринимателя определят по нормативам финансирования муниципальных образовательных учреждений на одного ребёнка. Министерство образования и науки края будет заключать с ИП соглашения, в которых установит показатель результативности использования поддержки. Это означает, что размер родительской платы снизят не менее чем на 50% от объёма субсидии, которая приходится на одного воспитанника в текущем финансовом году.
Сейчас в Хабаровском крае работает 18 негосударственных детских садов, которые в 2017 году получили субсидии на общую сумму 130,3 миллиона рублей. Планируется, что с начала нового учебного года поддержку из краевой казны смогут получать ИП, у которых есть лицензия на ведение образовательной деятельности.