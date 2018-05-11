«Победа» отменила рейсы в Бордо из-за «барьеров» со стороны французских властей

Источник: РИА "Новости"

Какие именно препятствия создали французские власти, в «Победе» не уточнили. Близкий к авиакомпании источник заявил изданию, что у авиакомпании возникли сложности «в административном процессе согласования документов и разрешений».

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Допуск на рейсы в Бордо «Победа» получила у Росавиации еще в феврале. Российский перевозчик должен был летать во французский город дважды в неделю с 1 апреля по 27 октября 2018 года. Первый рейс был запланирован на 2 июня. Сейчас на сайте «Победы» купить билет в Бордо уже нельзя.

«“Победа” не располагает ни временем, ни желанием для преодоления административных препон, не позволяющих своевременно выполнить оформление предполетных процедур для открытия рейсов», — сказал РБК представитель перевозчика. Он добавил, что пассажирам отмененных рейсов будет оформлен полный возврат средств. Как уточнили в «Победе», компания решила оперативно скорректировать маршрутную сеть и перенаправить самолеты на другие направления.