Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Самойлова заняла 24-е место в рейтинге букмекеров «Евровидения»
Нужно ли срывать букву «Ш»?
5-летний сын Рудковской и Плющенко копит на квартиру
В Африке нашли такой же стадион, как и в Саранске (фото)
Любимые туфли Мадонны из 90-х перевыпустили
Как разведчик с протезом стал легендойРусский Рэмбо и Человек-война — десятого мая Герою России, подполковнику ВДВ Анатолию Лебедю исполнилось бы 55 лет
Кем оказался ветеран, за которого заступился Путин
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Хет-трик Макдэвида принес сборной Канады крупную победу на ЧМ
Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
Екатерина Андреева вернется в программу «Время» на всю Россию
Путин ответил, почему не поможет Серебренникову
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
32На Красной площади прошел Парад Победы
06:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Победа» отменила рейсы в Бордо из-за «барьеров» со стороны французских властей

Авиакомпания «Победа» из-за «создания французскими авиавластями административных барьеров» отменила рейсы в Бордо, которые планировалось выполнять с июня, сообщил РБК представитель перевозчика.

Источник: РИА "Новости"

Какие именно препятствия создали французские власти, в «Победе» не уточнили. Близкий к авиакомпании источник заявил изданию, что у авиакомпании возникли сложности «в административном процессе согласования документов и разрешений».

Читайте также
Почему самолет считается самым надежным транспортом

Допуск на рейсы в Бордо «Победа» получила у Росавиации еще в феврале. Российский перевозчик должен был летать во французский город дважды в неделю с 1 апреля по 27 октября 2018 года. Первый рейс был запланирован на 2 июня. Сейчас на сайте «Победы» купить билет в Бордо уже нельзя.

«“Победа” не располагает ни временем, ни желанием для преодоления административных препон, не позволяющих своевременно выполнить оформление предполетных процедур для открытия рейсов», — сказал РБК представитель перевозчика. Он добавил, что пассажирам отмененных рейсов будет оформлен полный возврат средств. Как уточнили в «Победе», компания решила оперативно скорректировать маршрутную сеть и перенаправить самолеты на другие направления.

В Минтрансе РФ заявили РБК, что пока не получали от «Победы» уведомлений «о сложившейся проблеме с выполнением полетов в Бордо».«Вместе с тем Минтранс готов всецело отстаивать интересы российских перевозчиков и при получении комментариев французской стороны примет меры по урегулированию сложившейся ситуации», — отметил представитель министерства.

 США обвиняют российские структуры в контактах с Ираном, Сирией и КНДР
Совет по правам человека призвал прощать административных нарушителей
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Россия не прошла в финал «Евровидения»
Опрос показал, какой пенсионный возраст считают оптимальным в РФ
Украина, Германия и Франция обсудили Донбасс без участия РФ
Каких людей считают красивыми представители разных народов
Россиянам оплатят время на прохождение диспансеризации
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Чехия обыграла Россию на ЧМ по хоккею Героями матча стали звезды «Бостона» Давид Пастрняк и Давид Крейчи, которые приняли участие во всех шайбах своей команды
Авто
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео) Президент России действительно начал пользоваться автомобилями «Аурус»: об этом свидетельствует видео, которое накануне снял неизвестный очевидец
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
От Зверя до Летучей: российские звезды на премьерах в Канне Второй день Каннского фестиваля ознаменовался премьерой фильма Кирилла Серебренникова «Лето»
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь