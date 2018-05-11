Японская сардина не попадёт на прилавки Приморских магазинов
Более 23 тонн рыбы было изъято при ввозе во Владивосток.
Более 23 тонн рыбы было изъято при ввозе во Владивосток.
Более 23 тонн рыбы было изъято при ввозе во Владивосток.
Очередная партия японских сардин не доехала до магазинов Владивостока. На этот раз изъятию и последующей утилизации подверглось порядка 23 тонн рыбной продукции из Страны Восходящего солнца.
При принятии товара в рыбный порт Владивостока государственные инспекторы выявили ряд нарушений. Самым главным являлось то, что предприятия, отвечающие за хранение рыбной продукции согласно реестру договоров, на деле являлись еще и
«Предприятиями были нарушены условия реализации. По данным реестра, компаниям было разрешено лишь хранить морепродукты, а на маркировке изъятой продукции данные компании значились как изготовители. Такие действия запрещены», — поделились в
Напомним, что на данный момент поставка замороженных японских сардин на территорию Приморского края запрещена.