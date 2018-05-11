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05:57 (мск), источник: АиФ Владивосток

Японская сардина не попадёт на прилавки Приморских магазинов

Более 23 тонн рыбы было изъято при ввозе во Владивосток.

Источник: Аргументы и факты

Более 23 тонн рыбы было изъято при ввозе во Владивосток.

Очередная партия японских сардин не доехала до магазинов Владивостока. На этот раз изъятию и последующей утилизации подверглось порядка 23 тонн рыбной продукции из Страны Восходящего солнца.

При принятии товара в рыбный порт Владивостока государственные инспекторы выявили ряд нарушений. Самым главным являлось то, что предприятия, отвечающие за хранение рыбной продукции согласно реестру договоров, на деле являлись еще и предприятиями-изготовителями.

«Предприятиями были нарушены условия реализации. По данным реестра, компаниям было разрешено лишь хранить морепродукты, а на маркировке изъятой продукции данные компании значились как изготовители. Такие действия запрещены», — поделились в пресс-службе Госинспекции по Приморскому краю.

Также в ходе проверки были обнаружены существенные нарушения ветеринарно-санитарных норм хранения и перевозки замороженной продукции.

Напомним, что на данный момент поставка замороженных японских сардин на территорию Приморского края запрещена.

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